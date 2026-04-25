Stasera in TV il film “La Grande Ambizione”: Elio Germano commuove nel ruolo di Berlinguer. Trama e cast completo

C’è un passaggio preciso, nei primi anni Settanta, in cui la storia internazionale entra con forza nel dibattito politico italiano. Il colpo di Stato in Cile e la caduta di Salvador Allende, sostituito dal regime di Augusto Pinochet, sono uno spartiacque anche per Enrico Berlinguer.

È in quel contesto che matura la sua convinzione: costruire in Italia un percorso verso il socialismo che passi attraverso le regole democratiche, evitando derive autoritarie e interferenze esterne.

Il film Berlinguer – La grande ambizione segue proprio questa traiettoria, attraversando anni segnati da tensioni ideologiche, paure internazionali e fragili equilibri interni. Nemmeno l’attentato subito in Bulgaria riesce a fermare la visione politica del segretario del Partito Comunista Italiano, determinato a ridisegnare il sistema economico e sociale del Paese.

Tra storia e visione: il racconto di un’Italia sospesa

Il regista Andrea Segre sceglie di non limitarsi a una narrazione biografica tradizionale. Il suo sguardo si allarga, trasformando il racconto personale in un affresco più ampio: quello di un’Italia attraversata da contraddizioni profonde, dove la democrazia appare incompleta, spesso condizionata da equilibri internazionali e fragilità interne.

In questo quadro prende forma l’idea del compromesso storico, ovvero un’alleanza tra forze comuniste, socialiste e cattoliche progressiste. Un progetto ambizioso, sostenuto anche dal confronto con figure come Giulio Andreotti, ma destinato a scontrarsi con limiti strutturali e resistenze politiche.

Il film restituisce anche il clima di quegli anni: dalle tensioni sociali alla pressione dell’Unione Sovietica, incarnata da Leonid Brežnev, fino ai dubbi interni alla stessa sinistra. Una domanda attraversa l’intero racconto: quanto spazio reale avrebbe avuto un eventuale governo guidato dai comunisti?

Nel frattempo, la cronaca irrompe con forza: la Strage di Brescia, il referendum sul divorzio, gli attentati delle Brigate Rosse, fino al sequestro e all’uccisione di Aldo Moro. Un evento, quest’ultimo, che segna un punto di non ritorno sia per la politica italiana sia per lo stesso Berlinguer.

Più che una semplice ricostruzione, il film si configura come una riflessione sulle occasioni mancate e sulle fragilità di un sistema che, pur attraversato da grandi ambizioni, non riesce a trovare una sintesi stabile.

Nel cast spicca l’interpretazione di Elio Germano, affiancato da Paolo Pierobon, Roberto Citran, Fabrizia Sacchi ed Elena Radonicich. Berlinguer – La grande ambizione si muove sul confine tra racconto storico e riflessione contemporanea, restituendo il ritratto di una stagione politica irrisolta.

Il film andrà in onda stasera 25 aprile 2026 su Rai 3 alle 21:25