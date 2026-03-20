Amici 25, anticipazioni prima puntata del serale: due eliminati, al ballottaggio finale due ballerini di Celentano. La giuria ufficiale e il ruolo di Cattelan

Ci siamo. Sabato 21 marzo, in prima serata su Canale 5 parte il serale di Amici 25. La registrazione si è svolta giovedì 19 marzo, e come sempre alcune anticipazioni sono già trapelate. Il meccanismo prevede due eliminati fin falla prima puntata, un ballottaggio aperto che sono solo alcune tra le diverse novità nel format.

La giuria ufficiale: quattro giudici e Cattelan con un ruolo speciale

Dopo settimane di indiscrezioni e caccia agli indizi seminati sui social dal programma, i nomi sono ufficiali. La giuria del serale è composta da quattro nomi: Amadeus, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Una formazione che segna un cambio rispetto allo scorso anno — quando i giudici erano solo tre — e che porta in studio un mix di competenze musicali, televisive e coreutiche.

Amadeus torna dopo l’esordio della scorsa edizione. Gigi D’Alessio è la grande novità: la sua investitura è avvenuta in modo scenografico, con Maria De Filippi che è salita a sorpresa sul palco del suo concerto romano al Palazzo dello Sport per consegnargli la felpa del serale davanti a migliaia di fan. Elena D’Amario è confermata per il secondo anno consecutivo, mentre Cristiano Malgioglio riprende il suo posto dopo l’esperienza del 2023.

Alessandro Cattelan, a lungo dato tra i possibili giudici, ricoprirà invece un ruolo diverso: tra una manche e l’altra sarà il conduttore un nuovo gioco con i professori e i giudici, sostituendo di fatto il tradizionale guanto di sfida tra prof.

Le squadre e le tre manche

Gli allievi sono divisi in tre squadre. La squadra Zerbi-Celentano comprende i cantanti Caterina, Elena, Plasma e Riccardo, e i ballerini Antonio, Emiliano e Nicola. La squadra Peparini-Cuccarini schiera i cantanti Michele, Angie e Lorenzo, e i ballerini Alex e Simone. La squadra Emanuel Lo-Pettinelli ha i cantanti Gard, Opi e Valentina, e i ballerini Kiara e Alessio.

Nella prima manche Cuccarini-Peparini sfida Emanuel Lo-Pettinelli. Nella seconda manche Cuccarini-Peparini affronta Zerbi-Celentano. Nella terza manche Zerbi-Celentano contro Emanuel Lo-Pettinelli, forse la più attesa viste le continue tensioni tra Zerbi e la Pettinelli.

Inevitabili gli spoiler che sono ovviamente già trapelati e che qui preferiamo non rivelare: dai quali tuttavia la produzione ha deciso di proteggersi per lo meno per l’ultima manche con l’ultima comunicazione che non è stata comunicata in diretta ma solo in un secondo momento direttamente in casetta da Maria De Filippi.

Gli ospiti e il gioco di Cattelan

La prima ospite musicale della serata è Annalisa, che presenta in anteprima il nuovo singolo Canzone Estiva. Per la comicità spazio a Pio e Amedeo che sono in partenza con nuovo programma su Canale 5, Stanno Tutti Invitati, la cui prima registrazione è in programma martedì prossimo 24 marzo alla Chorus Life Arena di Bergamo.

Il nuovo gioco condotto da Cattelan — che prende il posto del guanto di sfida — mette in coppia professori e giudici per indovinare delle password. Nella prima puntata si sfidano Alessandra Celentano con Amadeus contro Lorella Cuccarini con Cristiano Malgioglio. Vince la coppia Celentano-Amadeus: Cuccarini e Malgioglio devono scegliere da un cestino di sei uova, di cui tre sode e tre crude, e romperle in testa.

Il serale di Amici 25 va in onda sabato 21 marzo, in prima serata su Canale 5. Immutato il calendario della striscia quotidiana pomeridiana, alle 16.10.