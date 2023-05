Questa sera, sabato 6 maggio 2023, andrà in onda su Canale 5, la semifinale del serale di Amici 22, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Amici è un programma prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Il produttore esecutivo Fascino P.g.t. è Paola Di Gesu mentre il Light Designer è Marco Vignanelli; il coordinamento musicale è a cura di Mamo Giovenco, i costumi sono firmati da Anahi Ricca mentre le scenografie sono a cura di Lucia D’Angelo e Cristina Querzola. La regia è firmata da Andrea Vicario.

Amici 22, serale, semifinale 6 maggio: anticipazioni

Al termine della semifinale che andrà in onda questa sera, scopriremo i nomi degli allievi finalisti di quest’edizione del serale.

Ricordiamo che su TvBlog è disponibile l’articolo con gli spoiler della semifinale che verrà registrata durante la giornata di oggi, sabato 6 maggio, a ridosso della messa in onda in prima serata su Canale 5.

Lo slittamento della registrazione è stato causato dalla positività al COVID-19 di alcuni allievi.

Nell’articolo, saranno presenti i nomi degli allievi a rischio eliminazione e gli ospiti di questa puntata.

Amici 22, serale, concorrenti e coach: chi sono?

I semifinalisti della ventiduesima edizione del serale del talent show sono 6: il cantante Aaron e la ballerina Isobel (per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano), la cantante Angelina e la ballerina Maddalena (per la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo) e il cantante Wax e il ballerino Mattia (per la squadra di Arisa e Raimondo Todaro).

Le loro performance saranno giudicate in studio dai tre giurati, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Il direttore artistico del serale, infine, è Stephane Jarny.

Amici 22, serale, semifinale 6 maggio: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il serale di Amici 22 in diretta dalle ore 21:25 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.