Con il primo daily post-speciale domenicale andato oggi, 20 settembre 2022 (qui il video da Witty), la classe di Amici 22 si è ufficialmente formata. Come spiegato da Maria de Filippi all’inizio del primo appuntamento di domenica 19 su Canale 5, i banchi assegnati sono 19, suddivisi in 9 cantanti e 10 ballerini. Al centro delle decisioni ci sono ovviamente le scelte dei professori di canto: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Arisa e dei professori di ballo: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

In realtà uno dei banchi aveva già un destinatario deciso in precedenza e che risponde al nome del ballerino barese Mattia Zenzola. L’anno scorso Mattia è stato uno degli allievi seguiti da Raimondo Todaro. In seguito ad un infortunio capitato proprio all’interno della scuola, la sua avventura si è dovuta interrompere, ma sotto la promessa del suo insegnante ha potuto riavere il posto certo nella scuola per la nuova stagione. Zenzola intanto è diventato maggiorenne, si è diplomato ed ha preso la patente.

Scopriamo ora il resto dei cantanti e ballerini ammessi nella scuola di Amici 22.

Amici 22 cantanti

Aaron (Edoardo) : Cantautore di 18 anni, vive in provincia di Perugia. Grazie alla musica e alla scrittura è riuscito a gestire la sofferenza d’ansia: “Nella vita spesso indossiamo delle maschere, ma quando sono sul palco voglio essere me stesso e dire la verità“

: Cantautore di 18 anni, vive in provincia di Perugia. Grazie alla musica e alla scrittura è riuscito a gestire la sofferenza d’ansia: “Nella vita spesso indossiamo delle maschere, ma quando sono sul palco voglio essere me stesso e dire la verità“ Cricca (Giovanni): Cantautore di 19 anni, vive a Riccione. Ha iniziato a cantare sin da bambino, a 6 anni è in un coro e crescendo ha imparato a suonare la chitarra: “Cantare mi dà tutto e quando lo faccio, il resto scompare. Siamo lì, solo io e la mia voce e facciamo quello che mi piace“

Cantautore di 19 anni, vive a Riccione. Ha iniziato a cantare sin da bambino, a 6 anni è in un coro e crescendo ha imparato a suonare la chitarra: “Cantare mi dà tutto e quando lo faccio, il resto scompare. Siamo lì, solo io e la mia voce e facciamo quello che mi piace“ NDG (Niccolò): Cantautore di 22 anni. Vive a Roma. Quando ancora frequentava il liceo ha pubblicato una canzone che è diventata virale ed è stata certificata oro da Fimi GFK.

Cantautore di 22 anni. Vive a Roma. Quando ancora frequentava il liceo ha pubblicato una canzone che è diventata virale ed è stata certificata oro da Fimi GFK. Niveo (Marco): Cantautore di 18 anni, vive in provincia di Pistoia. Tutte le canzoni che scrive sono state dedicate alla stessa ragazza e in ogni canzone parla di ciò che vive o che vorrebbe vivere. In passato ha fatto l’artista di strada e con i guadagni accumulati ha potuto comprarsi una chitarra ed un telefono.

Cantautore di 18 anni, vive in provincia di Pistoia. Tutte le canzoni che scrive sono state dedicate alla stessa ragazza e in ogni canzone parla di ciò che vive o che vorrebbe vivere. In passato ha fatto l’artista di strada e con i guadagni accumulati ha potuto comprarsi una chitarra ed un telefono. Piccolo G (Giovanni): Cantautore 21enne, vive in provincia di Macerata. Appassionato di filosofia, non ha mai fatto lezioni di canto: “La passione per la musica mi illumina e mi consuma allo stesso tempo. E’ una conoscenza continua di se stessi“

Cantautore 21enne, vive in provincia di Macerata. Appassionato di filosofia, non ha mai fatto lezioni di canto: “La passione per la musica mi illumina e mi consuma allo stesso tempo. E’ una conoscenza continua di se stessi“ Wax (Matteo): Cantautore di 20 anni, vive a Milano. Appassionato di musica sin da piccolo, quando ha cominciato a suonare il violino

Cantautore di 20 anni, vive a Milano. Appassionato di musica sin da piccolo, quando ha cominciato a suonare il violino Andre (Andrea): Cantante di 23 anni. Vive in provincia di Lecco. La musica la usa come sfogo: “Sono molto introverso sui sentimenti, condivido il mio mondo esteriore ma non quello interiore”.

Cantante di 23 anni. Vive in provincia di Lecco. La musica la usa come sfogo: “Sono molto introverso sui sentimenti, condivido il mio mondo esteriore ma non quello interiore”. Federica : Cantante di 23anni. Fa la parrucchiera. Non ha mai studiato canto, ma la musica le è stata a fianco sin da subito: “Qui potrei scoprire se davvero posso fare la cantante o no“

: Cantante di 23anni. Fa la parrucchiera. Non ha mai studiato canto, ma la musica le è stata a fianco sin da subito: “Qui potrei scoprire se davvero posso fare la cantante o no“ Tommy Dali (Tommaso): Cantautore di 23 anni, vive a Firenze. La passione per la musica arriva da suo padre, i due sono molto legati: “Sono testardo e sensibile, ma anche tanto competitivo. Voglio sempre vincere e dare il meglio di me”

Amici 22 ballerini