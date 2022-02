Destino sfortunato per il ballerino Mattia Zenzola, costretto a lasciare la scuola di Amici a pochi passi dall’inizio del serale. Nel daytime del talent show trasmesso oggi venerdì 11 febbraio gran parte dello spazio è stato riservato proprio al ragazzo, tornato in sala prove per ricominciare ad esercitarsi in vista dei prossimi impegni.

Mattia si mostra fin da subito in crisi, non riesce a sforzarsi più di un tanto per poter concludere una coreografia al meglio e se ne lamenta con i coreografi accusando ancora una volta dolori alla caviglia: “Ci voglio mettere tutto me stesso, ma non riesco eppure ci tengo tanto. Ho paura“. La lezione per lui si ferma così, la produzione a questo punto lo sottopone a nuovi accertamenti e la notizia non tarda ad arrivare.

Raimondo Todaro convoca d’urgenza Mattia, i due si ritrovano in una sala prove con un referto.

L’aria dell’insegnante è vistosamente pessimista nonostante un sorriso accennato, il foglio che ha in mano Todaro è lo stesso che si ritrova davanti agli occhi Mattia. “E’ una cosa brutta?” domanda l’allievo, Todaro non fa giri di parole, gli risponde sì con la testa. Il verdetto del referto è incofondibile: “Stop dai 2 ai 3 mesi“, la conseguenza insindacabile: Mattia deve lasciare la scuola (QUI il video)

“Mi dispiace” dice Mattia “Però ci hai provato, conta questo” prova ad ammorbidire Todaro. Il ballerino comprensibilmente si dispera: “Me lo sentivo, però avevo sempre sperato e di vedere il bicchiere mezzo pieno. Interrompere questo sogno così è bruttissimo. Sono arrivato fin qui, in ogni caso ti ringrazio“.

Ma la sorpresa per Mattia è dietro l’angolo, ad annunciarla è proprio il suo insegnante: “A settembre riavrai un banco“. L’allievo è incredulo, Todaro gli consiglia di curare l’infortunio per tornare pronto nella ventiduesima stagione (a proposito, Todaro sembra implicitamente confermare anche il suo ritorno con questa decisione) “Hai una seconda chance e la puoi sfruttare al meglio“.

Il ballerino torna in casa, annuncia quello che è un arrivederci alla scuola, le reazioni più forti sono quelle del suo inseparabile amico Christian che scoppia in un pianto disperato: “Come faccio senza di te? Non è vero!”. Chiama il resto degli allievi e annuncia anche a loro la decisione: “Ringrazio tutti perché ognuno di voi mi ha dato qualcosa di speciale”. Tutti abbracciano Mattia, anche chi in passato ha avuto degli scontri con lui.

La vicenda di Mattia ad Amici ricorda per certi tratti ciò che accadde ad Andreas Müller: quando fu allievo della scuola (edizione 2015/16) fu costretto a lasciare la scuola poco prima dell’inizio della prima puntata del serale di quell’anno proprio a causa di un infortunio. Successivamente si ripresentò ai casting per l’edizione 2016/17 e, non solo venne preso nuovamente, ma addirittura vinse il programma superando Riccardo Marcuzzo (in arte Riki). Tuttora Andreas fa parte della trasmissione nel corpo di ballo dei professionisti.