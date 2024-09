Champions League 2023-2024: ecco dove vedere in diretta tv le partite delle italiane per la prima giornata della fase campionato.

Da stasera, martedì 17, fino a giovedì 19 settembre 2024, si svolgerà la prima giornata della nuovissima UEFA Champions League 2024-2025 che vede impegnati i campioni d’Italia dell’Inter, il Milan, la Juventus, l’Atalanta e la sorpresa dello scorso campionato, il Bologna. Per la prima volta, quindi, l’Italia avrà cinque rappresentanti nella massima manifestazione continentale per club.

Com’è noto, la formula è stata completamente stravolta per quanto riguarda la fase a gironi che prevede un girone unico da 36 squadre, con un’unica classifica, dove ogni squadra affronterà quattro club in casa e altrettanti in trasferta. Le prime 8 squadre classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale mentre le squadre che si posizioneranno dal 9° al 24° posto si affronteranno in spareggi ad eliminazione diretta.

Sky e NOW trasmetteranno in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025 della Champions mentre Prime Video trasmetterà in diretta e in esclusiva le 18 migliori partite del mercoledì.

Di seguito, trovate la programmazione tv nel dettaglio.

Nessuna partita delle italiane sarà visibile in chiaro.

Champions League: le partite delle italiane

Champions League: Milan, Juventus, Atalanta e Bologna su Sky

I pre e i postpartita di Sky Sport, Champions League Show (in onda alle ore 18, alle ore 20, alle ore 23 e a mezzanotte con Champions League Show-After Party su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K), saranno condotti da Federica Masolin, con ospiti in studio Fabio Capello (martedì e giovedì), Zvonimir Boban (martedì), Alessandro Del Piero (martedì), Alessandro Costacurta (mercoledì e giovedì), Esteban Cambiasso (mercoledì) e Paolo Di Canio (mercoledì e giovedì). Gli spazi news sono affidati a Paolo Condò e Mario Giunta.

Martedì 17 settembre 2024

ore 18:45

Juventus-PSV

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani, bordocampo Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Giorgia Cenni, Diretta Gol Andrea Marinozzi

ore 21

Milan-Liverpool

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, bordocampo Peppe Di Stefano, Gianluca Di Marzio e Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Riccardo Gentile

Mercoledì 18 settembre 2024

ore 18:45

Bologna-Shakhtar D.

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Stefano Borghi, commento Giancarlo Marocchi, bordocampo Marco Nosotti e Vanessa Leonardi, Diretta Gol Federico Zancan

Giovedì 19 settembre 2024

ore 21

Atalanta-Arsenal

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo, bordocampo Massimiliano Nebuloni, Filippo Benincampi, Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Champions League: Inter su Prime Video

La partita che andrà in onda in esclusiva su Prime Video sarà Manchester City-Inter.

Il pre-partita sarà condotto da Giulia Mizzoni, in diretta dall’Etihad Stadium di Manchester, con la partecipazione di Julio Cesar, Clarence Seedorf e Fernando Llorente.

Mercoledì 18 settembre 2024

ore 21

Manchester City-Inter

Prime Video

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Bordocampo: Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato

Champions League: le altre partite su Sky di martedì 17 settembre 2024

ore 18.45

Diretta Gol

Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Young Boys-Aston Villa

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Paolo Ciarravano

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Real Madrid-Stoccarda

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Davide Polizzi

Bayern Monaco-Dinamo Zagabria

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Dario Massara

Sporting Lisbona-Lille

Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Luca Mastrorilli, Diretta Gol Filippo Benincampi

Champions League: le altre partite su Sky di mercoledì 18 settembre 2024

ore 18:45

Diretta Gol

Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Sparta Praga-Salisburgo

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Alessandro Sugoni

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

PSG-Girona

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW (e in chiaro su TV8)

Telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Antonio Nucera

Bruges-Borussia Dortmund

Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Gianluigi Bagnulo

Celtic-Slovan

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Luca Mastrorilli

Champions League: le altre partite su Sky di giovedì 19 settembre 2024

ore 18.45

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Feyenoord-Bayer Leverkusen

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Riccardo Gentile

Stella Rossa-Benfica

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Dario Massara

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Monaco-Barcellona

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera, bordocampo Francesco Cosatti, Diretta Gol Paolo Ciarravano

Atletico Madrid-Lipsia

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicolò Ramella, Diretta Gol Davide Polizzi

Brest-Sturm Graz

Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Christian Giordano