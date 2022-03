Tempi duri per il ballerino Christian Stefanelli, uno degli allievi della scuola di Amici 21 è preso dall’intenzione di lasciare la scuola. A testimoniarlo sono le immagini del suo sfogo trasmesso oggi durante il daily del talent show di Canale 5. Christian già ieri aveva manifestato il suo disagio parlando direttamente con Maria de Filippi.

Principalmente il ragazzo vorrebbe lasciare per le critiche piovute addosso da Alessandra Celentano e Veronica Peparini che non gli hanno permesso di indossare la maglia d’oro, assegnata per il serale. Non solo, anche le perplessità del suo insegnante Raimondo Todaro hanno accentuato il malumore di Christian che a quel punto ha avanzato l’ipotesi dell’abbandono a pochi passi dal serale.

Ma cosa ti hanno detto di nuovo? – domanda Maria de Filippi all’allievo – Emanuel Lo ti ha fatto un complimento e tu hai visto solo il negativo. Perché pensi che tutti ti stanno dicendo che c’è qualcosa che non va.

Mattia Zenzola ha incoraggiato il suo amico: “Non si molla!” e anche i genitori hanno cercato un modo per convincerlo a rimanere. Christian quindi è tornato a ballare, ma la benzina iniettata è durata davvero poco. Viene investito ancora una volta da una crisi durante le prove di ballo in sala, interrompe la lezione e torna a casa con intenzioni tutt’altro che ottimiste.

“Mi sto preparando, poi mangio e poi…vado via. E’ una cosa che non riesco a risolvere” LDA lo ascolta e chiede di rimanere da solo con lui: “Non riesco più a ballare, non ne ho più voglia. Le critiche e un insieme di cose mi portano a chiedermi perché sono qui“. Informato dalla produzione, Todaro decide di chiamarlo: “Non mi sento più bene. Mi dispiace tanto“.

Sei nella scuola più importante d’Italia, tutti vorrebbero essere al posto tuo. Fai la cosa più bella del mondo, hai la possibilità di far vedere a tutta Italia quanto sei bravo. Sei in mezzo a tuoi coetanei e vi divertite, anche se in mezzo alla fatica, allo stress e alla stanchezza. Arrivare a questo punto? io non ne trovo motivo. Ti voglio solo far ragionare, ti telefono perché ti voglio bene ma non voglio forzarti a rimanere.

“Non vuoi restare solo perché ti hanno criticato? Ma c’è stato qualcuno che dentro questa classe non ha avuto critiche? Non puoi stare male per queste cose qui” chiede pertinente Todaro: “Non ho più stimoli” risponde Christian “La tua reazione è quantomeno eccessiva. E’ deludente perché ti facevo più determinato” chiosa lapidario il suo maestro che gli chiede comunque un incontro per discutere della faccenda. Come andrà a finire?