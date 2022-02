Amici 21: il serale inizia sabato 19 marzo 2022

Al termine dell’ultima puntata dello speciale di ‘Amici 21‘, Maria De Filippi ha annunciato che, la settimana prossima, andrà in onda l’ultimo appuntamento alla domenica pomeriggio in attesa del serale. Quando inizia la fase finale del talent show di Canale 5? E’ il sito Davidemaggio.it, a svelare, il kick off della fase più seguita del programma.

Il serale, quindi, partirà ufficialmente sabato 19 marzo 2022 per nove appuntamenti settimanali. Domenica 13 marzo, a pochi giorni dal debutto, è stato collocato, alle 14, uno speciale con le storie dei ragazzi che hanno guadagnato la maglia oro per volere dei professori di canto e ballo.

Il portale, inoltre, ha rivelato che, con altissime probabilità, la trasmissione non si scontrerà, sabato 14 maggio, con la finale dell’Eurovision Song Contest che, quest’anno, avrà come rappresentanti Mahmood e Blanco, vincitori del ‘Festival di Sanremo’ con ‘Brividi’ e Achille Lauro in gara per San Marino.

Ad oggi, Sissi, Alex, Aisha, Michele, Dario, Carola, Serena, Albe e John Erik hanno staccato il biglietto per il serale di ‘Amici 21’. Rudy Zerbi, invece, per ben due volte, ha negato questa stessa possibilità a due suoi allievi, ovvero LDA e Luigi. Ed in giuria? Noi, di Tvblog, vi abbiamo anticipato la possibile riconferma di Stefano De Martino dopo la buona performance dello scorso anno. Chi vorreste al suo fianco?