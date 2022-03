Ieri sera, giovedì 17 marzo 2022, è stata registrata la prima puntata del serale di Amici 21 che andrà in onda domani, sabato 19, su Canale 5 in prima serata, subito dopo Striscia la Notizia. E’ dunque già possibile avere le anticipazioni di ciò che vedremo grazie al profilo twitter AmiciNews, quindi. Come sempre avvertiamo i nostri lettori che, per evitarsi eventuali spoiler, è consigliabile non proseguire nella lettura di questo articolo e seguire la trasmissione, domani sera.

* ATTENZIONE SPOILER *

Innanzitutto ricordiamo come sono composte le tre squadre:

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano – Cantanti: Calma, Gio Montana, LDA e Luigi Strangis. Ballerini: Carola Puddu, Leonardo Lini e Michele Esposito

Cantanti: Calma, Gio Montana, LDA e Luigi Strangis. Ballerini: Carola Puddu, Leonardo Lini e Michele Esposito Squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini – Cantanti: Albe e Crytical. Ballerini: Alice Del Frate, Dario Schirone e John Erik De La Cruz.

Cantanti: Albe e Crytical. Ballerini: Alice Del Frate, Dario Schirone e John Erik De La Cruz. Squadra Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro – Cantanti: Aisha, Alex e Sissi. Ballerini: Christian Stefanelli, Nunzio Stancampiano e Serena Carella.

Per cominciare le sfide e quindi il loro ordine, la produzione ha deciso di indire un gioco. Attraverso l’Oreo Challange: i giudici si sono sfidati tra di loro e ad avere la meglio è risultato Emanuele Filiberto.

I primi a cominciare è stata la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Loro hanno deciso di sfidare la squadra Pettinelli-Peparini. La prima sfida è stata vinta da Zerbi e Celentano, per questo Albe, Dario e Alice sono andati in ballottaggio. Di loro tre Albe e Dario si salvano mentre, la prima eliminata risulta essere Alice. Nella seconda sfida i vincitori della prima sfidano un’altra squadra, stavolta tocca a Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Anche in questa sfida vincono ancora Zerbi e Celentano. Christian, Sissi e Nunzio. Sissi e Nunzio vengono messi a rischio eliminazione ma Sissi e Nunzio si salvano in corner, mentre Christian diventa il primo allievo ad essere mandato al ballottaggio finale contro il prescelto della sfida successiva. Il terzo scontro non cambia le squadre (i vincitori scelgono ancora Cuccarini-Todaro), ma in questo caso Lorella e Raimondo vincono la sfida. Lda, Leonardo e Gio Montana si ritrovano a rischio eliminazione. Di loro tre vengono salvato Leonardo e LDA. Gio Montana invece è il secondo concorrente in ballottaggio.

L’eliminato sarà svelato in casetta solo nella puntata di domani sera.

Il primo guanto di sfida di Carola e Michele contro Christian e Serena non c’è stato

Durante la puntata è avvenuta una sfida anche tra i giudici. Al centro Todaro-Cuccarini e Zerbi-Celentano, tra le due squadre a spuntarla sono stati Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.

Gli ospiti di questa prima puntata di Amici 21 – il serale (come anticipato da TvBlog) sono stati Elisa e Nino Frassica.