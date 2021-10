Il ballerino Mirko è stato eliminato da Amici 21 nel corso del terzo speciale andato in onda oggi, su Canale 5.

Per Mirko, come ricordiamo, Alessandra Celentano aveva deciso una permanenza “a tempo”, un’esperienza dalla durata di un mese per permettere al ballerino 19enne di migliorare e mostrare le proprie qualità. Già la scorsa settimana, però, per Mirko erano arrivate le prime difficoltà, con la sua insegnante che aveva deciso di sospendergli la maglia di Amici per il suo comportamento tenuto in sala prove, non risparmiandogli, però, critiche molto esplicite dopo la sua esibizione.

Veronica Peparini, nella puntata di oggi, ha tentato di far entrare un allievo di suo gradimento, il ballerino Dario che, però, ha perso la sfida contro Carola. Una volta che Mirko ha riottenuto la maglia di Amici, la Peparini ha proposto per lui una sfida immediata, con Dario sempre come sfidante.

Mirko ha accettato la sfida, non nascondendo, però, il proprio nervosismo (“Sto molto indietro, devo studiare molto. Così facendo, lei potrebbe togliermi un’opportunità…”).

L’esito della sfida è stato scontato: Mirko eliminato, Dario nuovo allievo della scuola.

Amici 21: lo scontro Alessandra Celentano-Veronica Peparini

Dopo la sfida, Alessandra Celentano si è scagliata contro la collega:

Prima ho lasciato correre perché sono le regole del programma… E’ stata una sfida ridicola. Penso che Veronica si sia accanita contro questo ragazzo. Mirko non è entrato normalmente, è entrato qui per fare un’esperienza di un mese, avresti potuto aspettare una settimana… Lui è in un altra situazione rispetto agli altri. Potevi far entrare il tuo allievo tra una settimana. Potevi fare la sfida quando ti pare. Potevi far finire a questo ragazzo questo cavolo di percorso! Ho fatto di tutto per cercare di fargli vivere quest’esperienza. Tu non hai proprio capito!

Secondo Veronica Peparini, la permanenza di Mirko nella scuola per un’altra settimana sarebbe stata inutile:

Mi sono basata solamente su una questione di danza… Secondo me, Mirko deve studiare fuori da Amici e io sarò la prima, se lui vorrà, a farlo studiare gratis. Non ho problemi. Dovevamo rivederlo piangere un’altra volta… Con tutte le cose che gli hai detto… Non capisco. Volevo solo far capire che lui non era pronto per la scuola. Non voglio sentirmi in colpa. Cosa ti cambiava una settimana?

Raimondo Todaro ha preso le parti di Alessandra Celentano.

Mirko, comprensibilmente, non ha trattenuto le lacrime:

Questo è vincere facile, si sa…

Maria De Filippi ha provato a tranquillizzare il ragazzo, ricordandogli che Francesca Bernabini gli ha promesso di fare un tentativo per fargli ottenere una borsa di studio.