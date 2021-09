Amici 21, sospesa la maglia a Mirko Masia: “Mi sento umiliato” (video)

Nel corso del secondo speciale di ‘Amici 21‘, in onda oggi, domenica 26 settembre 2021, Alessandra Celentano ha deciso di sospendere la maglia ad uno dei suoi allievi, Mirko Masia:

Ti ho fatto questo regalo di vita consapevole che un mese di studio non basta. Purtroppo ho il sospetto, che è quasi una certezza, che tu non sia portato per la danza. Per quanto riguarda la coreografia è un vero disastro, un disastro totale… non c’è movimento, non c’è consapevolezza del proprio corpo, non ci sono le basi, non c’è l’ironia, te la potevi giocare in maniera completamente diversa. Ho deciso di sospenderti la maglia. Non per la danza ma per il comportamento in sala che ha avuto durante la settimana. Eri scontento, sbuffavi, ti lamentavi in continuazione.