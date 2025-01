Amici 2025: Ilan Muccino eliminato da Anna Pettinelli ad un passo dal serale

Nel corso dell’ultima puntata dal daytime di ‘Amici 2025‘, in onda, oggi martedì 14 gennaio, i fan del programma hanno assistito ad una clamorosa eliminazione a poche settimane dall’inizio del serale. Si tratta di Ilan Muccino. La sua insegnante, Anna Pettinelli, convocando l’ormai ex allievo nella saletta canto, gli ha comunicato la sua decisione:

“Le tue potenzialità, qui dentro, sono rimaste inespresse. Non le rinnego. Quando sei passato da Rudy a me credo che tu abbia stoffa ma questa stoffa non è venuta fuori nella scuola di Amici. Mi sono fatta la domanda delle domande che io, in questo periodo dell’anno, mi faccio: “Ilan, lo porti al serale?”. La risposta è stata: “No”. E’ meglio che glielo dica il primo possibile. Non credo che due mesi possono cambiare la tua situazione.

Ho voluto dirlo in questo luogo un po’ più intimo per raccogliere anche le tue sensazioni, impressioni e non in puntata. La mia valutazione è proprio questa. E’ inutile che continuiamo lo stillicidio. Quello che hai imparato nella scuola di ‘Amici’ te lo porterai tutta la vita. Quello che penso di te rimane. Non ho visto miglioramenti. E’ meglio che tu esca dalla scuola e che trovi una tua strada. E’ difficilissimo dire una cosa del genere, so che è molto più difficile sentire. Con la sincerità che mi contraddistingue te lo dovevo dire. So che per te è durissima ma per onestà lo devo fare. La cosa più importante è che quello che ha imparato te lo porti dietro e lo metti a frutto in un’altra maniera, in un altro percorso”.

La reazione di Ilan Muccino all’eliminazione dalla scuola di Amici 2025

La reazione del giovane cantautore, visibilmente scosso dalla notizia, non è tardata ad arrivare:

“Non ho capito, allora, perché sono passato con te. Non so cosa altro devo dire. Sono abbastanza ghiacciato. Sono dispiaciuto questo non lo voglio nemmeno dire”.

L’insegnante ed il suo allievo si salutano con un abbraccio.