Riaprono le porte della scuola dello spettacolo più longeva della TV: Amici All’insegna del talento nella musica e nella danza, chi saranno i nuovi allievi che formano la classe di #Amici24?

Oggi, domenica 29 settembre 2024, tornerà il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ecco, a seguire tutte le anticipazioni si questa nuova edizione.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA DI AMICI 2024/2025.

Amici 2024/2025, prima puntata: gli ospiti

Apre la puntata Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione, che riporta in studio la coppa e si esibisce in anteprima assoluta con il suo brano “Tacchi (Fra le dita)”, in uscita venerdì 4 ottobre con Warner Music Italy.

Super ospite sul palco il cantautore Olly, con il brano “Per due come noi” insieme ad Angelina Mango, singolo in Top 10 nella classifica Airplay radio, con oltre 52 milioni di stream totali.

Nel talent show, giunto alla sua 24ª edizione, a consegnare le maglie grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema: Mahmood, Francesca Fagnani, Cristiano Malgioglio, Angelina Mango, Ilenia Pastorelli e Marco Bocci.

Amici 2024/2025, chi sono i professori

I 6 prof della scuola di Amici sono: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e la new entry Deborah Lettieri per il ballo. Assente, dopo alcuni anni, Raimondo Todaro, che non fa più parte del programma. Al suo posto la new entry Deborah Lettieri, già vista nel ruolo di giudice in “Dance Dance Dance” andato in onda, anni fa, su Sky Uno.

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire la prima puntata di Amici su Canale 5, a partire dalle 14 e fino alle 16 quando, poi, la linea passerà a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin che, anche quest’anno, occupa il sabato e la domenica pomeriggio. Oltre allo streaming su Mediaset Infinity, si potrà recuperare la puntata su Witty tv dove sono disponibili anche dietro le quinte e momenti inediti legati alla registrazione della puntata. Inoltre, noi di TvBlog, seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 14, minuto per minuto.