Amici 24 anticipazioni spoiler registrazione prima puntata 29 settembre 2024

Oggi, giovedì 26 settembre 2024, sarà registrata la prima puntata di ‘Amici 24’. Come ogni anno, si procede alla formazione della classe di ballo e canto di questa edizione 2024 – 2025. L’appuntamento con un nuovo capitolo del talent show di Maria De Filippi è fissato per domenica 29 settembre a partire dalle 14 su Canale 5.

Grazie all’account AmiciNews ed al portale Superguidatv, nel tardo pomeriggio, vi daremo tutte le succose anticipazioni su quello che accadrà in trasmissione.

AMICI 24 ANTICIPAZIONI 29 SETTEMBRE 2024: OSPITI E SPOILER

Al momento della pubblicazione di questo articolo non sono filtrate ancora indiscrezioni sugli ospiti e sui possibili candidati al banco di canto e ballo di quest’anno. Non sappiamo, al momento, se ci saranno ex allievi della scuola come Sarah Toscano, Angelina Mango o Mattia Zenzola. O guest star d’eccezione del mondo dello spettacolo in veste di padrini e madrine per la consegna della maglia ufficiale.

CHI SONO I PROFESSORI DI AMICI 24?

Per la classe di canto, confermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Manca al momento la certezza sulla riconferma o meno di Anna Pettinelli. Confermato, invece, per la sezione di ballo, il duo Alessandra Celentano ed Emanuel Lo a cui si aggiunge Deborah Lettieri.

LO SPOILER DI GIORGIA SU EMANUEL LO CONFERMATO AD AMICI 24

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di ‘X Factor’, la neo conduttrice ha confermato la presenza del compagno nelle fila dei professori di canto della trasmissione di Maria De Filippi:

“La nostra problematica è che saremo entrambi impegnati il giovedì e abbiamo un figlio che abbandoneremo (ride, ndb) perché il problema è organizzare questo mercoledì – giovedì quando questo ragazzino resta da solo. Adesso siamo focalizzati sul risolvere quello. Il problema è organizzare questo. Poi ci lamentiamo della stanchezza reciproca, questo sarà il massimo del racconto. Anche perché in casa io sono una vera casalinga, ho altre problematiche. Quindi il problema è quello, cercare di trovare qualcuno che stia col ragazzo il giovedì”.

Giorgia, infatti, sarà impegnata con i Live in diretta mentre il fidanzato registrerà, nella stessa giornata, lo speciale domenicale.