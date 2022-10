Dall’insulto da concorrente a giudice a Ballando con le stelle, alla triste moda dell’allievo che si usa termini offensivi contro l’insegnante nella scuola di Amici, il cantante Wax è il principale protagonista del caso scoppiato durante il daily di oggi, lunedì 10 ottobre 2022 (QUI il video tratto da Witty TV).

I professori di canto convocano gli allievi in studio. Rudy Zerbi prende parola e spiega il perché: “In puntata abbiamo fatto un discorso sulla disciplina, sull’essere attenti e rispettosi. Un discorso che ha trovato d’accordo me e Lorella, meno d’accordo Arisa rispetto alla nostra rigidità“.

Mostrano un filmato di qualcosa avvenuto durante lo speciale di ieri pomeriggio, riguarda un’offesa che Wax ha rivolto a Rudy Zerbi. Il cantante, seduto sul banco e dunque in un momento in cui non era coinvolto, dice ad alta voce: “Non fare il falso bast*rdo” mentre Zerbi si esprimeva sul cantante Andre, complimentandosi del suo atteggiamento nonostante i momenti di difficoltà. “Stavo pensando a voce alta, tra me e me” dice Wax.

Lorella Cuccarini evidenzia che quando uno dice delle cose, vuol dire che le pensa. Wax le risponde “Assolutamente” per poi ritrattare poco dopo “Io non penso assolutamente quelle cose” e si scusa “L’ho detto perché ero in adrenalina, ho pensato a voce alta. Sono uno che non conosce la calma. Ripeto, non lo penso“.

Arisa prova in qualche modo ad ammorbidire il colpo cercando di far riflettere il ragazzo e la classe intera: “Effettivamente il comportamento di Wax è stato troppo spontaneo. Ma ci deve essere un rispetto dei ruoli. Voi (rivolgendosi anche agli altri allievi, ndr) avete sempre un microfono attaccato. In generale vi dovete regolare nelle esternazioni. Uno può avere anche un’opinione su qualcuno, ma devi sempre contare fino a dieci. Devi stare tranquillo“.

Lorella Cuccarini aggiunge dell’altro (fra l’altro dicendo qualcosa di risaputo nel rispetto dei ruoli tra allievo e professore, l’ABC in una scuola) : “Le vostre opinioni contano, vi ascoltiamo. Ma non potete pensare che noi ci divertiamo a dirvi delle cose. Ogni volta che facciamo una critica la si fa costruttivamente, voi dovete recepirla con maturità. Qui è mancata proprio l’educazione“.

Wax: “Io dico le cose in faccia, subito. Ho mancato di rispetto, mi scuso. Sto facendo un lavoro su me stesso, sto migliorando” la tensione però gioca brutti scherzi in Wax che dice “Secondo me stiamo ingigantendo troppo le cose, non voglio che quello che ho detto debba essere presa come un’opinione“.

Arisa infligge un provvedimento nei confronti del suo cantante: per una giornata intera fa le pulizie al posto dei tuoi compagni. Zerbi non è affatto soddisfatto parlando di una punizione troppo buona che “lascia il tempo che trova“. Arisa cerca di giustificare il perché della sua decisione: “Una volta può capitare, imparerà. Ma se dovesse ricapitare sarò la prima a prendere provvedimenti ancora più duri“.