Il serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventesima edizione, tornerà in onda a partire da stasera, sabato 20 marzo 2021, in prima serata su Canale 5.

Negli ultimi giorni, sono stati svelati molti particolari riguardanti la prima puntata che è stata registrata giovedì scorso. Come anticipato da TvBlog, la giuria del serale di Amici 20 sarà formata da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Su TvBlog, inoltre, trovate anche tutti gli spoiler di questo primo serale.

Nel Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, quindi, tre squadre, per un totale di 17 allievi, gestite dal corpo docente di quest’edizione, si sfideranno nel corso di questa fase serale che durerà 9 puntate.

Le squadre sono le seguenti:

– Celentano/Zerbi (i cantanti Sangiovanni, Esa, Leonardo, Deddy ed Enula e i ballerini Tommaso e Serena);

– Arisa/Cuccarini (i cantanti Tancredi, Raffaele, Gaia e Ibla e i ballerini Rosa, Martina e Alessandro);

– Pettinelli/Peparini (il cantante Aka7even e i ballerini Giulia e Samuele).

Gli ospiti di questa prima puntata saranno Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo.

Il coreografo e direttore artistico di questo serale, svelato in anteprima da TvBlog, invece, è Stephane Jarny, coreografo francese che lavorerà per la prima volta in Italia. Ad accompagnare le esibizioni, ci sarà un corpo di ballo formato da 25 ballerini professionisti.

Per l’ottava edizione consecutiva, la regia sarà firmata da Andrea Vicario.

La fase iniziale di Amici 20 ha visto il successo della compilation degli inediti degli allievi di quest’edizione, Amici Bro, che ha debuttato al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti.

Oltre al serale, ovviamente, Amici proseguirà con gli appuntamenti quotidiani (su Canale 5 alle ore 16:10 e su Italia 1 alle ore 19). Dal 5 marzo scorso, inoltre, su Prime Video di Amazon, ogni martedì, è disponibile un contenuto inedito, Amici Specials, che vede la presenza di Maria De Filippi.

Dopo la messa in onda della prima puntata del serale di Amici 20, su TvBlog troverete una recensione.