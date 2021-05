Questa sera, sabato 8 maggio 2021, su Canale 5 andrà in onda la semifinale di Amici 20. Si tratta della puntata decisiva per i sette talenti rimasti in gioco per la vittoria finale.

Così, Maria De Filippi questa sera svelerà i nomi dei finalisti della 20esima edizione del suo talent show, il cui serale è stato diretto artisticamente da Stephane Jarny. In realtà, grazie agli spoiler circolati nelle scorse ore sul web, si conoscono già le identità di tre finalisti (per scoprirli, cliccate qui, ma non dite nulla a Raffaella Mennoia, che sul tema anticipazioni ieri si è espressa così).

Al momento della messa in onda della semifinale, registrata giovedì a Roma, sono in gara per il canto Aka7even, Sangiovanni, Deddy e Tancredi, e per il ballo Giulia, Alessandro e Serena.

In studio come sempre la giuria formata da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Le tre squadre sono guidate da tre coppie di professori: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Anna Pettinelli, Arisa e Lorella Cuccarini. In realtà nell’appuntamento di stasera – a differenza di quanto accaduto fin qui nel serale – le esibizioni saranno singole, in una sorta di tutti contro tutti, alla ricerca di un posto nell’ambita finale di sabato prossimo.

Gli ospiti della puntata di stasera saranno Ermal Meta (ex giudice del serale e fresco di terzo posto al Festival di Sanremo) e i The Kolors. Il primo presenterà il suo nuovo singolo dal titolo Uno, mentre la band nata proprio nel programma della De Filippi farà ascoltare Cabriolet.

La finale di Amici 20, trasmissione prodotta da Fascino P.G.T., andrà in onda sabato 15 maggio in diretta, come sempre su Canale 5. In collegamento ci sarà anche una giuria della critica, formata da alcuni giornalisti di carta stampata e web.