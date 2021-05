Nella puntata di Amici 20 di stasera, sabato 8 maggio 2021, sono stati annunciati i finalisti del talent show.

Il primo a conquistare la finale, che si terrà sabato prossimo in diretta su Canale 5, è stato Aka7even. Il cantante della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini nella semifinale di questa sera ha battuto due volte Tancredi. Ininfluente, fortunatamente per lui, la sconfitta con Sangiovanni.

Aka7even si è detto felice per il passaggio in finale e ha ammesso che “non me l’aspettavo“.

La finale è realtà anche per Giulia. La ballerina, pupilla di Veronica Peparini, ha battuto per due volte Alessandro, che pure aveva battuto Serena poco prima (ma solo una volta). Giulia ha accolto la bella notizia con la sua inconfondibile risata e abbracciando Sangiovanni (commosso).

Buone notizie anche per Sangiovanni, designato terzo finalista. Il cantante del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha battuto due volte di seguito Tancredi, superando poi nel duello decisivo il compagno di squadra Deddy. Ecco le sue parole a caldo:

Sono contento, arrivare a questa finale per me non è solo essere in finale di un programma televisivo, ma significa un po’ aver trovato il mio posto nel mondo; sono sempre stato inadatto a qualsiasi tipo di contesto esistente in questo pianeta. Qui, per la prima volta, mi sono sentito compreso.

