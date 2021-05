Oggi, giovedì 6 maggio 2021, è stata registrata la semifinale della ventesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi.

Per l’ultimo giovedì, quindi, prima della finale che andrà in onda in diretta il prossimo 15 maggio, pubblichiamo gli spoiler riguardanti il serale di Amici che andrà in onda questo sabato, 8 maggio 2021, ovviamente, in prima serata su Canale 5.

In quest’articolo, troverete gli esiti delle sfide tra i semifinalisti, i cantanti Deddy (Celentano-Zerbi), Sangiovanni (Celentano-Zerbi), Tancredi (Arisa-Cuccarini) e Aka7even (Peparini-Pettinelli), il ballerino Alessandro (Arisa-Cuccarini) e le ballerine Serena (Celentano-Zerbi) e Giulia (Peparini-Pettinelli), giudicate dalla giuria composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto, gli ospiti e i nomi dei finalisti di quest’edizione.

Le anticipazioni sono state pubblicate dal sito Isa e Chia, riprese dal sito Quello che tutti vogliono sapere.

Ovviamente, trattandosi di un articolo di spoiler, INTERROMPETE QUI LA LETTURA se non volete rovinarvi la sorpresa.

Rispetto agli scorsi serali, non si sono svolte sfide per determinare l’allievo eliminato ma per decidere l’allievo finalista.

La prima sfida ha riguardato il circuito canto: Aka7even ha vinto due volte contro Tancredi mentre Sangiovanni ha vinto contro Aka7even. Aka7even è stato eletto il primo finalista, avendo conquistato due punti.

La seconda sfida ha riguardato il circuito danza: Alessandro ha vinto contro Serena, Giulia ha vinto contro Alessandro, Serena ha vinto contro Alessandro. Essendo tutti ad un punto, c’è stata una quarta sfida, Alessandro vs Giulia, vinta da quest’ultima. Giulia, quindi, è stata eletta la seconda finalista.

La terza sfida ha riguardato il circuito canto: Sangiovanni e Tancredi si sono sfidati più volte; la squadra di Celentano-Zerbi ha vinto il confronto contro Arisa-Cuccarini. Nello scontro finale Deddy vs Sangiovanni, ha vinto quest’ultimo. Sangiovanni è stato eletto il terzo finalista.

Nel corso della quarta sfida, i semifinalisti restanti si sono esibiti due volte ciascuno e hanno scoperto il nome del quarto e ultimo finalista all’interno della casetta. Uno tra Deddy, Tancredi, Alessandro e Serena sarà il quarto finalista, gli altri tre saranno eliminati.

Giulia ha vinto la classifica Tim.

L’ospite musicale di questa semifinale è stato Ermal Meta.