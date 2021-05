Ieri, giovedì 6 maggio, è stata registrata la semifinale di Amici 20, la cui messa in onda è prevista per domani sera, ovviamente su Canale 5. Cosa sia accaduto all’interno dello studio agli Elios è stato, come quasi sempre accade, spoilerato da alcuni siti e pagine social che seguono da molto vicino il talent show condotto da Maria De Filippi. Anche TvBlog ha ripreso le anticipazioni, citando come sempre la fonte (in questo caso Isa e Chia e Quello che tutti vogliono sapere).

Poco fa, via Instagram, Raffaella Mennoia, storica autrice delle trasmissioni di Maria De Filippi, ha commentato in maniera molto critica la pratica degli spoiler – non certo nuova per i programmi televisivi. Ecco cosa ha detto in una serie di video pubblicati nelle stories con il suo account personale (seguito da oltre 700 mila utenti):

Rispondo alle persone che mi chiedono perché escano le anticipazioni su Amici: non dovete chiederlo a noi, ma a quei geni che puntualmente mettono le anticipazioni per far salire le loro pagine Instagram e i loro social, a discapito del lavoro di tutti quanti. Quindi, che vi dico? Non guardate i social? È impossibile. Non so come aiutarvi… insultate chi pubblica le anticipazioni, mi sembra una cosa corretta, che si può fare. Tanto è diventato tutto abbastanza lecito, tutto abbastanza… chi se ne frega se ‘sti cretini hanno lavorato e ci tengono.

La Mennoia ha proseguito ribadendo che “non ve la dovete prendere da noi” perché “le anticipazioni non partono da noi“, bensì “da gente che evidentemente ha un vantaggio mi auguro economico, se no veramente il gusto di mettere le anticipazioni non lo capisco“. Quindi ha rinnovato l’invito:

Iniziate a insultare le pagine che pubblicano le anticipazioni, può essere un modo. Provate. Anzi, se mi segnalate un po’ di pagine seguite proprio perché mettono le anticipazioni e se qualche addetto ai lavori ci indicano qualche cifra che queste pagine si portano a casa, magari sapendo che tutto questo non viene fatto per la passione per il programma, ma per un tornaconto economico, magari non le seguite più queste pagine. Può essere un’idea?

Da segnalare che nell’edizione del serale di Amici in corso è stato deciso che la De Filippi riveli il nome dell’eliminato di puntata al termine della registrazione, soltanto quando gli allievi hanno fatto ritorno in casetta, evitando così che l’annuncio si consumi nello studio, affollato di occhi e orecchie indiscreti (il nome del quarto finalista – al momento ancora top secret – è stato comunicato in questa modalità).

P.S. La finale di Amici 20 sarà rigorosamente in diretta, che resta il miglior modo di aggirare il rischio spoiler!

Foto via Instagram