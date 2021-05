Stasera, sabato 15 maggio 2021, andrà in scena, in diretta dagli Elios di Roma, la finale di Amici 20. Chi vincerà il serale del talent show più longevo della televisione italiana?

In cinque si giocano il premio finale da 150mila euro in gettoni d’oro. Si tratta di Aka7even, 21 anni, cantautore; Giulia, 19 anni, ballerina; Sangiovanni, 18 anni, cantautore; Alessandro, 21 anni, ballerino; Deddy, 19 anni, cantautore.

Sulla carta (al netto del fatto che a decretare il risultato sarà il televoto) i due favoriti per il successo finale sembrano essere Sangiovanni e Giulia. Il primo, sostenuto da Rudy Zerbi, ha già ottenuto grandi numeri in termini di streaming e di vendite, la seconda, pupilla di Veronica Peparini, si è fatta apprezzare dal pubblico televisivo per purezza, spontaneità e un talento cristallino. I due, peraltro, sono una coppia nella vita.

Al terzo gradino del podio sembra invece destinato Aka7even, il cui percorso nella scuola di Amici 20 ha vissuto nell’ultimo periodo una bella impennata, per la gioia della sua tutor Anna Pettinelli. La medaglia di bronzo gli sarà contesa probabilmente da Deddy, la cui storia personale è il simbolo di un programma come Amici, visto che – come ha spesso ricordato il suo prof. Rudy Zerbi – fino a pochi mesi fa lavorava come barbiere e faticava a credere che il sogno del canto potesse diventare realtà. L’outsider della finalissima è Alessandro, entrato nel programma il 9 gennaio scorso, e supportato da Alessandra Celentano.

Ricordiamo che, oltre al vincitore assoluto, sarà decretato anche il vincitore di categoria (50mila euro in gettoni d’oro) e assegnati il premio della critica (50mila euro), il premio Siae per il miglior testo (consegnato da Giovanni Caccamo e del valore di 20mila euro), il premio Tim (30mila euro) e il premio delle radio (RTL 102.5, RDS, Radio Italia e R101). A ciascun finalista, invece, sarà corrisposto il premio Marlù (7mila euro).