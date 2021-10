L’amica geniale 3 in arrivo a febbraio su Rai1

E’ stato fra i maggiori successo della fiction Rai degli ultimi anni. Il riferimento è a L’amica geniale, lo sceneggiato tratto dai lavori letterari di Elena Ferrante. Due sono state le serie finora andate in onda e si sta aspettando con grande fermento da parte del pubblico televisivo l’avvento sul piccolo schermo della terza stagione di questa fiction. Un’attesa che dura da parecchio tempo e che sta per essere soddisfatta da parte della televisione di Stato italiana.

Stando a quanto apprendiamo infatti L’amica geniale 3 andrà in onda a febbraio su Rai1, dopo il Festival di Sanremo 2022 diretto e condotto da Amadeus. Le riprese sono terminate da poco. Firenze è stato il set conclusivo di questo lavoro che questa volta è stato diretto da Daniele Lucchetti che ha sostituito Saverio Costanzo che ha diretto le prime due stagioni de L’amica geniale.

Il figlio di Maurizio Costanzo è rimasto comunque nel team di realizzazione della terza serie de L’amica geniale nelle vesti di sceneggiatore, come è già avvenuto nelle prime due stagioni di questo romanzo sceneggiato. Saranno quattro le serate che Rai1 dedicherà alla messa in onda de L’amica geniale 3 per un totale di otto puntate. Qui potete trovare tutte le informazioni relativa al terzo capitolo televisivo di questa fiction di grande successo, il cui appuntamento, come anticipato, è per il mese di febbraio, subito dopo l’edizione 2022 del Festival di Sanremo che come è noto andrà in scena dal teatro Ariston della ridente cittadina ligure da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022.