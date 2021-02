“Di PrimaFestival non me ne occupo io, se ne occupano il vice direttore Claudio Fasulo e Lucio Presta (il suo agente, Ndr) che ha un rapporto personale con gli sponsor. Mi è stato comunicato due giorni fa che Rai Pubblicità e Suzuki desideravano Giovanna Civitillo con Giovanni Vernia e Valeria Graci al Primafestival. Mi ha fatto piacere. Giovanna ha una vita indipendente, sua, ha gia’ lavorato con Frizzi e con Bonolis. Sono contento se Rai Pubblicità e gli sponsor hanno pensato a lei“. Così Amadeus in conferenza stampa (l’abbiamo seguita live) ha risposto ad una domanda sulla presenza della moglie, Giovanna Civitillo, nel cast di PrimaFestival, il programma che andrà in onda prima delle serate del Festival.

In merito alle polemiche e al fatto che la scelta della Civitillo possa essere considerata poco opportuna, il direttore artistico della 71esima edizione della kermesse canora più importante d’Italia ha replicato non senza ironia:

Sorrido, ci si scandalizza per la moglie e non per l’amante.

Claudio Fasulo ha aggiunto che per PrimaFestival – l’anno scorso guidato da Gigi e Ross insieme alla speaker di Radio Rai Ema Stokholma, “è stato scelto un terzetto adatto ai contenuti del programma, una squadra ben bilanciata e interessante“.

Ricordiamo che PrimaFestival, spazio quotidiano nel quale direttamente dall’Ariston i tre conduttori proporranno notizie curiose, dietro le quinte e interviste, andrà in onda su Rai1 dal 27 febbraio al 6 marzo, subito dopo il Tg1 delle ore 20.00.

Per la cronaca, TvBlog aveva anticipato già a gennaio scorso che la Civitillo sarebbe stata coinvolta nel Festival di Sanremo. Insomma, ben prima che ad Amadeus – stando a quanto da lui stesso rivelato oggi – venisse comunicato l’ingaggio della moglie per il PrimaFestival. Curioso, no?