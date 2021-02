CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

11.51 Coletta: “Questo Festival è particolare perché piomba in una pagina davvero difficile, ma ha il senso di entrare nelle case per riempire il disorientamento. Saltarlo avrebbe significato allargare il senso di disorientamento. Amadeus ha lavorato con grande lena, lo ringrazio. Lo show terrà conto di quello che stiamo vivendo, sono certo che Amadues contrappunterà al mondo delle canzoni un racconto di quello che stiamo combattendo. Se il covid ci ha disunito dopo l’ultimo Festival, questo Festival è un tentativo di unirci nella consapevolezza chiara di cosa è la vita”.

11.51 Coletta anticipa che il testo delle canzoni in gara “sono il risultato di quello che abbiamo vissuto, sono spesso testi di amore”.

11.49 Coletta evidenzia che Rai1 non ha rinunciato all’intrattenimento in questo anno.

11.47 Coletta: “Amadeus ha voluto definire questa edizione la 70+1 e non la 71esima edizione: la speranza è che questo rito collettivo che ci apprestiamo a mettere in scena possa davvero essere il Festival non della rinascita, come tutti auspicavamo, ma della consapevolezza”.

11.47 Coletta: “Sanremo 2021 è stato l’ultimo momento di condivisione piena per noi che facciamo questo mestiere. Tanti di noi si sono chiesti se il covid fosse già presente nelle nostre vite, eravamo tutti un po’ malaticci. Quel Sanremo ha unito giovani e anziani. Sanremo rappresenta un’occasione di unione del Paese, è un appuntamento che davvero unisce davanti alla tv la famiglia”.

11.43 Si parte col direttore di Rai1 Stefano Coletta: “Un anno fa a quest’ora eravamo riuniti tutti in presenza per la conferenza stampa finale di Sanremo 2020. Fu un Festival straordinario, che centrò tutti gli obiettivi, non solo di ascolti”.

11.33 La conferenza inizierà con qualche minuto di ritardo causa traffico a Sanremo – così fa sapere l’ufficio stampa Rai.

11.28 Pochi minuti e inizierà la conferenza.

Sta per iniziare la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2021, in onda su Rai1 dal 2 al 6 marzo.

TvBlog la seguirà in tempo reale, dando conto delle dichiarazioni dei presenti. Previsti gli interventi di, tra gli altri, Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival, e di Stefano Coletta, direttore di Rai1.

I temi, evidentemente, non mancheranno, considerando le roventi polemiche che hanno preceduto Sanremo 2021, tra la questione del pubblico all’interno del Teatro Ariston (alla fine non ci sarà nessuno, neanche i figuranti) e quella più generale del protocollo di sicurezza messo nero su bianco dal Comitato tecnico scientifico.

Oggi saranno inoltre annunciati i nomi di altri protagonisti della kermesse, tra ospiti e figure femminili che affiancheranno Amadeus nel corso delle cinque lunghe serate. Ricordiamo che accanto al conduttore ci sarà sicuramente Fiorello.