Amadeus, la Rai chiude le porte a un ritorno del conduttore: il comunicato ufficiale di Viale Mazzini

Amadeus non tornerà in Rai, almeno per il momento. Questo è quello che trapela da Viale Mazzini. La tv di Stato ha diramato un comunicato ufficiale che toglie ogni dubbio.

“Amadeus non rientra nei piani aziendali”. Poche parole che suonano come una sentenza. Amadeus non tornerà sulla televisione di Stato. A chiarirlo è proprio una nota dal quartier generale di Viale Mazzini che attesta, in maniera definitiva, come Sebastiani (verosimilmente in uscita dalla Warner Bros) non possa rientrare sulla rete ammiraglia di Rai Radiotelevisione Italiana. Per lui non c’è spazio, al momento. Il Servizio Pubblico, dunque, scrive la parola fine su questa vicenda. Nelle scorse settimane erano usciti articoli con diverse indiscrezioni di sorta.

Amadeus sembrava aver avuto una sorta di via libera dalla televisione pubblica. Così non è stato, infatti la Rai chiarisce proprio questo aspetto in base – si legge testualmente – alle “indiscrezioni emerse in questi giorni su alcuni articoli di stampa”. TvBlog, alcuni mesi fa, è stato in grado di anticipare un colloquio informale tra le parti, ma non si è trovato alcun tipo di accordo. Non si è trattato di una chiacchierata di lavoro, si faceva riferimento a una sorta di avvicendamento per sondare il terreno.

La Rai esclude il ritorno di Amadeus

Non c’è stato spazio per altro, vuoto che potrebbe colmare – a questo punto – Mediaset. A dirlo non è TvBlog, stavolta, ma Piersilvio Berlusconi che, durante la presentazione dei palinsesti 2026, oltre a dare gli auguri di Natale alla stampa nazionale – con i cronisti e le croniste in prima linea – ha sottolineato che le porte a professionisti come Amadeus sono sempre aperte. Subito dopo, però, ha aggiunto: “Sebastiani ha ancora un contratto con la Warner Bros”.

Segno che Berlusconi non ha intenzione – metaforicamente parlando – di rovinare la festa a nessuno. Se ci saranno i presupposti, ovvero qualora Sebastiani dovesse davvero uscire di scena da Nove e Warner Bros, allora potrebbero esserci i margini per parlare. Altrimenti resta una suggestione. Certamente uno come Sebastiani resta un pezzo pregiato del tele-mercato: Nove, Warner Bros, deve prendere dei provvedimenti perché l’Auditel parla chiaro.

Gli scenari con Mediaset

La professionalità del soggetto, però, non è in discussione. Tanti sono i fattori che potrebbero aver portato a questo allontanamento, possibile non confermato, tra le parti. La Rai si chiama fuori, mentre Cologno Monzese è pronto ad aprire le porte al presentatore qualora ci fossero gli estremi per poterlo fare. Sebastiani ha già condotto Una Nessuna Centomila, su Mediaset, in molti l’hanno preso come un anticipo televisivo del proprio futuro.

Solo il tempo potrà definire gli sviluppi attorno alla figura professionale di Sebastiani. Al momento due sono le certezze: in primis, l’uscita di scena da Warner Bros non è utopia – altrimenti il nome del conduttore non sarebbe rimbalzato ovunque nelle trattative di tele-mercato – e la Rai non vuole prendere in carico il futuro del suo ex volto di punta. Due indizi che potrebbero dire molto, ma manca l’ultimo tassello – citando Agatha Christie – per determinare una prova importante in questo giallo televisivo.