Irruzione di Amadeus, con conseguente mega-spot al Festival di Sanremo 2021, nella prima puntata di La musica che gira intorno, lo show di Fiorella Mannoia andato in onda questa sera su Rai 1.

Al termine di un’esibizione che ha visto protagonisti la padrona di casa, Gigi D’Alessio e Achille Lauro, è partito lo sketch di Amadeus che, ironicamente arrabbiato, ha redarguito Achille Lauro, ricordandogli di non stancarsi troppo in vista della prossima edizione del Festival nella quale sarà ospite fisso in tutte e cinque le serate:

A casa! A casa! Dai, andiamo a casa! Devi stare a casa! Me l’aveva detto Fiorello: “Guarda che ho saputo che Achille Lauro sarebbe andato da Fiorella Mannoia”… Io non ci volevo credere ma sono venuto e ti ho trovato! Pensa se ti veniva a prendere Ibrahimovic che era peggio! A casa! Lui mi aveva detto: “Passo a trovare Fiorella Mannoia!”… Pure io posso andare da Gigi a mangiare la lasagna ma non è che vado in onda!

Gigi D’Alessio ha vestito i panni di Fiorello, facendo da spalla e confermandosi showman con ritmi invidiabili anche in questo caso:

A casa mia, la lasagna non si mangia…

La risposta di Amadeus:

E impara a fare la lasagna, sempre la pasta al forno! Fai la lasagna ogni tanto! A casa! Dal 2 al 6, devi essere a Sanremo! Stasera va così!

Il tutto, davanti ad una Fiorella Mannoia dispiaciuta (“Cosa ho combinato!“) e ad un Achille Lauro rammaricato (“E’ vero, ho detto una bugia…“).

Lo spot perfetto di Sanremo 2021, meglio di qualunque promo, è terminato con Gigi D’Alessio e Fiorella Mannoia che hanno ironizzato così sulle eterne nottate sanremesi: