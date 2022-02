Questa mattina dopo aver letto i dati Auditel, che hanno sentenziato il successo della prima serata di Sanremo 2022, Amadeus e la Rai hanno pensato in cuor loro che l’ipotesi di un quarto Festival consecutivo targato Ama fosse un po’ più concreta?

A questa domanda, posta oggi nel corso della tradizionale conferenza stampa di mezzogiorno, Amadeus ha risposto in maniera diplomatica, spiegando che “sarebbe sciocco pensarci” perché “siamo solo all’inizio” del terzo Festival ed “è una gioia da vivere giorno per giorno“.

Il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha invece ammesso di averci pensato eccome:

È ovvio che ci ho pensato: sarebbe una cosa nuova, quattro festival consecutivi. Ma la mia è una risposta epidermica, non ne abbiamo ancora mai parlato, sarebbe da scriteriati. Siamo concentrati su questa edizione, ma non nego la soddisfazione straordinaria.

Insomma, troppo presto per fornire una risposta definitiva e ufficiale alla domanda ‘Amadeus condurrà anche Sanremo 2023?‘. Troppo presto anche perché va valutato l’andamento della kermesse, che sicuramente ha debuttato con un boom di ascolti, ma che ha ancora quattro appuntamenti tutti da vivere. Ma il fatto che nessuno dei diretti interessati escluda la possibilità, la dice lunga.

Ricordiamo che lo scorso anno, poche ore prima della chiusura del Festival tenutosi a marzo, Amadeus aveva annunciato ufficialmente che non ci sarebbe stata l’Ama ter. Nei mesi successivi, però, il dialogo con la Rai gli aveva fatto cambiare idea. Nelle scorse settimane Amadeus ha raccontato di aver imparato la lezione e di non voler escludere a priori nulla, compresa la riconferma alla direzione artistica e conduzione del Festival che si terrà tra un anno. Così da non risultare incoerente qualora i fatti smentissero le sue parole. Si spiega anche così la prudenza delle dichiarazioni odierne del conduttore che a settembre compirà 60 anni.