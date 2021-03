Dopo il buon riscontro ottenuto dalla prima stagione e dallo speciale natalizio, torna in esclusiva su RaiPlay dall’1 aprile, con quattro episodi inediti, Allevi in the jungle. Si tratta della docu-serie in cui Giovanni Allevi incontra i buskers, ossia gli artisti di strada.

Un format che punta sulla contaminazione, raccontando lo scambio umano e professionale tra il compositore, pianista e scrittore Allevi e i rappresentanti di differenti discipline che esprimono il proprio talento sulla strada, che siano musicisti, giocolieri, clown o circensi.

TvBlog è in grado di anticipare che le quattro nuove puntate della seconda stagione sono ambientate a Roma, Salerno, Ascoli e Pescara e vanno così ad aggiungersi a quelle già disponibili, girate a Roma, Torino, Trento e Ferrara (e a Milano per lo speciale natalizio).

Allevi in the jungle è una docu-serie diretta dal regista Simone Valentini e vede come autori Maurizio Monti, Achille Corea, Giovanni Allevi, Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli. La sigla è ovviamente composta ed eseguita da Allevi.

Intervistato da Leggo, Allevi ha raccontato come si è approcciato ad Allevi in the jungle: