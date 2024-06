Annunciato già per l’anno scorso, ora Alfredino- Una storia italiana sbarca anche sulla tv generalista, per la precisione su Raiuno, che ha deciso di mandare in onda la miniserie prodotta da Sky e inizialmente destinata solo al pubblico della pay tv, nel 2021, in occasione dei quarant’anni della tragedia di Vermicino. Un episodio di cronaca che ha cambiato per sempre il modo di raccontare le notizie in tv e che fin dai suoi primi sviluppi ha diviso l’opinione pubblica. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando va in onda Alfredino – Una storia italiana?

Raiuno ha deciso di mandare in onda la miniserie martedì 11 e mercoledì 12 giugno 2024, alle 21:30. La miniserie va in onda sulla Rai a tre anni di distanza dalla trasmissione su Sky Cinema, che avvenne nel giugno 2021.

Dove vedere Alfredino – Una storia italiana?

Dopo la messa in onda su Raiuno, gli episodi della miniserie sono disponibili gratuitamente su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. La miniserie resta comunque disponibile anche su NOW, la piattaforma con i contenuti di Sky.

Alfredino – Una storia italiana, la trama

La miniserie racconta quanto avvenuto, quando il piccolo(Kim Cherubini) finisce in un pozzo nei campi di Vermicino, in provincia di Roma. Per la madre del bambino,(Anna Foglietta) e il padre(Luca Angeletti) è l’inizio di un incubo.

Sul posto accorrono i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, ma presto la notizia attira sul posto curiosi, speleologi e persone comuni che si mettono a disposizione per provare a entrare nel pozzo e recuperare il bambino.

A Vermicino giunge anche la televisione: i notiziari iniziano a raccontare le operazioni di salvataggio, con quella che diventa la prima diretta tv senza interruzioni della televisione italiana. Un’attenzione a livello nazionale che porta anche il Presidente della Repubblica Sandro Pertini (Massimo Dapporto) sul luogo delle operazioni di salvataggio. Tutto, però, risulta invano: dopo tre giorni i soccorritori constavano la morte del ragazzino.

Alfredino – Una storia italiana, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della miniserie sono quattro, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno li manda in onda due per volta, per due prime serate, l’11 e 12 giugno.

Alfredino – Una storia italiana, il cast

Anna Foglietta è Franca Rampi, madre di Alfredino;

è Franca Rampi, madre di Alfredino; Luca Angeletti è Ferdinando Rampi, padre di Alfredino;

è Ferdinando Rampi, padre di Alfredino; Kim Cherubini è Alfredino Rampi;

è Alfredino Rampi; Francesco Acquaroli è il comandante dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli;

è il comandante dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli; Vinicio Marchioni è Nando Broglio, che in quelle ore infinite creò un rapporto con Alfredino;

è Nando Broglio, che in quelle ore infinite creò un rapporto con Alfredino; Beniamino Marcone è Marco Faggioli, uno dei tanti pompieri accorsi sul luogo della tragedia;

è Marco Faggioli, uno dei tanti pompieri accorsi sul luogo della tragedia; Giacomo Ferrara è Maurizio Monteleone, il secondo degli speleologi che provarono a recuperare il piccolo;

è Maurizio Monteleone, il secondo degli speleologi che provarono a recuperare il piccolo; Daniele La Leggia è Tullio Bernabei, caposquadra del gruppo di speleologi e primo a calarsi nel pozzo;

è Tullio Bernabei, caposquadra del gruppo di speleologi e primo a calarsi nel pozzo; Riccardo De Filippis è Angelo Licheri, l’ultimo a calarsi nel pozzo e a provare a salvare Alfredo, di cui sentì scivolare il polso, che pure era riuscito ad afferrare, a causa del fango che non permise la presa;

è Angelo Licheri, l’ultimo a calarsi nel pozzo e a provare a salvare Alfredo, di cui sentì scivolare il polso, che pure era riuscito ad afferrare, a causa del fango che non permise la presa; Valentina Romani è la geologa Laura Bortolani;

è la geologa Laura Bortolani; Massimo Dapporto è il Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Alfredino – Una storia italiana, regista e sceneggiatori

Ildella miniserie può vantate interpreti già al lavoro su altre serie italiane in passato: tra di loro,

La miniserie è stata diretta da Marco Pontecorvo, già dietro la macchina da presa per Nero a metà e Per Elisa-Il caso Claps. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Barbara Petronio (Suburra-Laserie, Diavoli), che ricopre anche il ruolo di produttrice creativa, e Francesco Balletta (Un Passo dal Cielo, Doc-Nelle tue mani), con Alessandro Bernabucci. La miniserie è una produzione originale Sky prodotta da Marco Belardi per Lotus Production, una società Leone Film Group.

Alfredino – Una storia italiana, location

La serie tv è stata girata a Roma e dintorni.

Alfredino – Una storia italiana, la storia vera

La miniserie ricostruire quanto accaduto a Vermicino tra il 10 e il 13 giugno 1981, dalle ricerche dei genitori di Alfredino (che non era rientrato a casa) alla scoperta della caduta in un pozzo artesiano nelle campagne del Comune.

Numerose le forze spiegate per cercare di salvare il bambino: dai Vigili del Fuoco agli speleologi del Soccorso Alpino, ma anche persone comuni, che si proposero di farsi calare nello stretto pozzo per afferrare il piccolo, affetto da una cardiopatia congenita. Tra le persone che si calorono nel pozzo, Tullio Bernabei, Maurizio Monteleone, Fabio Pironi, Claudio Aprile e Angelo Licheri (quest’ultimo scomparso nel 2021).

Sul luogo giunse anche il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, che portò il suo sostegno alla famiglia di Alfredino, sotto gli occhi delle telecamere. A Vermicino, infatti, era giunta anche la televisione, che aveva cominciato a riprendere tutte le operazioni in una diretta no-stop che ha fatto la Storia del piccolo schermo in Italia.

Il 13 giugno, dopo non aver ricevuto più risposte dal bambino, tramite una piccola telecamera fornita dalla Rai fu individuato il suo corpo e fattala dichiarazione di morte presunta. Il cadaver fu recuperato l’11 luglio. I funerali si svolsero il 15 luglio. Alfredo Rampi è stato sepolto al Cimitero del Verano di Roma, accanto alla nonna Veja e al fratello Riccardo, morto nel 2015.

Il Centro Alfredo Rampi e la Protezione Civile

La vicende spinse i genitori di Alfredino a far sì che episodi simili non si ripetessero: poche settimane dopo fu fondato il Centro Alfredo Rampi, ancora oggi attivo nella sensibilizzazione sui tempi della sicurezza e della prevenzione. L’episodio di Vermicino diede inoltre una spinta decisiva alla formazione della Protezione Civile.

La miniserie e la polemica della Pfm

Poco prima della messa in onda su Sky, la Pfm-Premiata Forneria Marconi si era dissociata dalla decisione dei produttori di utilizzare “Impressioni di settembre” all’interno della miniserie: “La musica ed il testo del brano”, dissero, “rappresentano infatti un inno alla libertà, alla felicità e alla gioia, sentimenti opposti alla tragedia di Vermicino”.

A stretto giro giunse la replica dei produttori, per cui “i diritti per l’utilizzo del brano sono stati regolarmente concessi dalla casa discografica”.