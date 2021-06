“La Pfm – Premiata Forneria Marconi – si dissocia dalla “scelta di sincronizzare il brano Impressioni di settembre sulle drammatiche immagini del film che racconta la triste storia di Alfredino Rampi. La musica ed il testo del brano rappresentano infatti un inno alla libertà, alla felicità e alla gioia, sentimenti opposti alla tragedia di Vermicino“. A farlo sapere tramite una nota stampa è proprio il gruppo del cui marchio è titolare oggi Franz Di Cioccio.

Il riferimento è alla miniserie Alfredino-Una storia italiana (produzione Sky Original, prodotta da Marco Belardi per Lotus Production, una società Leone Film Group) in onda su Sky (i primi due episodi sono stati trasmessi lunedì scorso, gli ultimi due saranno proposti il 28 giugno), a poche settimane dal quarantennale della tragedia che portò alla morte di Alfredino Rampi, di soli sei anni, caduto in un pozzo.

Nella nota, la Pfm ricorda che “Alfredino Rampi è un bambino che è rimasto nel cuore di tutti noi, che abbiamo seguito in tv quella notte terribile. La sua tragica scomparsa ha scosso l’intera Nazione. Per queste ragioni, reputiamo che il brano non sia adatto a quelle immagini di

dolore“.

La Premiata Forneria Marconi inoltre riferisce che è stata “avvertita di questa scelta senza potere intervenire“, in quanto “non ha i diritti di sfruttamento commerciale” del brano Impressioni di settembre“.

Impressioni di settembre è scritto da Franco Mussida, Mogol e Mauro Pagani, il brano è stato reinterpretato negli anni da artisti di primissimo livello come Franco Battiato, Antonella Ruggiero, Marlene Kuntz, Francesco Renga, Antonella Ruggiero. Peraltro, lo scorso anno era contenuto nella colonna sonora del film Padrenostro di Claudio Noce.