Nessun attrito tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi (ovviamente…).

Il direttore di Chi, rispondendo ad una lettera pubblicata sull’ultimo numero del settimanale che dirige, ha commentato la recentissima frecciatina di Ilary Blasi, nata da un veloce botta e risposta ironico con Vladimir Luxuria nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi 16 (“Da opinionista a conduttore è un attimo e io lo so bene!”).

Come sappiamo, Signorini ricoprì il ruolo di opinionista nelle tre edizioni del GF Vip condotte da Ilary Blasi.

Già durante la finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip, con la Blasi ospite in studio, la conduttrice romana aveva invitato, ironicamente, Alfonso Signorini a sparire, televisivamente parlando, in quanto il pubblico non ne poteva più di lui dopo 6 mesi ininterrotti di reality. Signorini rispose con altrettanta autoironia (“Forse comincio a trombare!”), non risparmiando, però, qualche battutina sul caso della presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti che ha imperversato sui media circa un mese fa.

Alfonso Signorini: “Mentre scrivano di tutto, io e Ilary ci facevamo grasse risate!”

Alfonso Signorini, rispondendo alla sopraccitata lettera, ha dichiarato che, nelle battute di Ilary Blasi, non vi è alcun tipo di malizia o cattiveria:

Ci conosciamo da anni. Al GF, mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso di fare da un pezzo: sparire. Per sei mesi sono entrato nelle vostre case, due volte la settimana, con uno spettacolo di quattro ore in prima serata. Il rischio di sovraesposizione è stato altissimo.

Nessun problema neanche per la frecciatina a L’Isola dei Famosi che Signorini ha definito un’“osservazione pertinente”: