Alfonso Signorini: età, laurea, dove vive, fidanzato, il futuro a Mediaset

Giornalista, scrittore e conduttore, tutto quello che c’è da sapere su Alfonso Signorini e quale sarà il suo futuro a Mediaset.

Giornalista, scrittore e conduttore, Alfonso Signorini è uno dei volti più popolari dell’ultimo periodo. Dopo essersi occupato per anni di cronaca rosa, Signorini ha conquistato il grane pubblico cominciando a lavorare in televisione sia come opinionista che come conduttore. Per diverse edizioni, è stato opinionista del Grande Fratello di Ilary Blasi e, dopo l’addio di quest’ultima, ha preso le redini della conduzione del reality show.

Negli ultimi anni, Signorini è entrato nelle case degli italiani per sei mesi conducendo le edizioni più lunghe e più discusse del padre di tutti i reality ma, ad oggi, il suo futuro a Mediaset, è in bilico dopo le pesanti accuse che gli ha lanciato Fabrizio Corona e in seguito alle quali Endemol ha diffuso un comunicato ufficiale.

La laurea e la carriera

Nato a Milano dove ancora vive il 7 aprile 1964, Alfonso Signorini si laurea in Filologia Classica all’Università Cattolica di Milano e, terminati gli studi, comincia ad insegnare latino e greco al liceo classico. Il fascino del giornalismo, però, lo rapisce e, dopo aver cominciato a scrivere per il quotidiano La Provincia di Como, decide di abbandonare l’insegnamento entrando ufficialmente in Mondadori lavorando prima nella redazione di Panorama e poi di Chi. Nel 2006 ne diventa direttore e due anni dopo è alla direzione anche del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Contemporaneamente lavora anche in radio conducendo il programma radiofonico Alfonso Signorini Show su Radio Monte Carlo. Il debutto in televisione arriva nel 2002 come ospite di Piero Chiambretti nello show Chiambretti c’è. L’anno successivo è ospite fisso de L’Isola dei Famosi e dal 2008 al 2012 è invece opinionista al Grande Fratello. Nel 2010 debutta come conduttore del programma Kalispéra! e, dal 2020, conduce il Grande Fratello Vip di cui conduce la quarta, quinta, sesta e settima edizione.

In seguito a numerose critiche ricevute durante la settima edizione, decide di rinnovare il reality sperimentando un’edizione mista con personaggi famosi e nip. Una formula che conduce con due edizioni vinte rispettivamente da Perla Vatiero e Jessica Morlacchi. Oltre a lavorare in televisione, cura anche la regia di opere liriche come Turandot e La Bohème.

La vita privata

Alfonso Signorini è figlio di una casalinga e di un impiegato e ha una sorella più grande, Daniela. Signorini ha fatto outing a 39 anni e, dal 2002, ha una relazione con l’imprenditore e senatore Paolo Galimberti con cui ha annunciato, nel corso di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, le nozze in occasione dei 25 anni di vita insieme.

Il futuro a Mediaset

Da anni volto di punta di Mediaset, Alfonso Signorini è stato travolto da una bufera mediatica dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona che, nel suo format Falsissimo ha portato a galla alcune chat tra il giornalista e conduttore e Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip che lo ha denunciato muovendogli accuse pesantissime a cui ha risposto il legale di Signorini.

Alla luce della situazione, il futuro di Signorini a Mediaset appare in bilico. Secondo un retroscena svelato in esclusiva da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, “la posizione Signorini al momento è congelata”.