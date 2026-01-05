Alfonso Signorini e il dramma nascosto: “Facevo la chemio e incrociavo le dita”

Dietro il sorriso che ha sempre sfoggiato in tv, Alfonso Signorini nasconde un dolore che ha affrontato con coraggio e determinazione vincendo la sua battaglia più importante: quella contro la malattia. Non tutti lo sanno, ma il giornalista e il conduttore, in passato, ha dovuto fare i conti con un importante problema di salute che ha affrontato con tutta la forza che aveva in corpo.

A raccontare, dopo tempo, i dettagli della malattia è stato, poi, lo stesso Signorini che ha così voluto condividere con il pubblico che l’ha sempre apprezzato anche un momento buio della sua vita. Era il 2021 quando, nel corso di un’intervista rilasciata a Il fatto quotidiano, ha deciso di aprire il proprio cuore e raccontare dettagliatamente i giorni in cui ha convissuto con la malattia.

La malattia di Alfonso Signorini e i giorni della chemioterapia

Alfonso Signorini ha raccontato di aver scoperto di avere la leucemia in un momento già per lui particolarmente difficile. In quel periodo, infatti, la mamma era in fin di vita e per il giornalista e conduttore non fu facile affrontare la perdita della madre a cui era profondamente legato e combattere, poi, contro la propria malattia.

“È stata molto dura perché in quel momento stava morendo la mia mamma”, ha raccontato all’epoca a Il fatto quotidiano. Signorini, infatti, ha dovuto combattere contro la leucemia mieloide che gli fu diagnosticata nel 2011. La malattia, come ha poi raccontato lui stesso, lo ha profondamente segnato e cambiato ma contro la quale ha vinto la sua battaglia.

La diagnosi arrivò pochi giorni prima del Natale. «Il 23 dicembre ero in diretta a Kalispera! C’erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare. A mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e andai al pronto soccorso del San Raffaele. Mi fecero gli esami, mi diedero un antipiretico e mi mandarono a casa. La mattina dopo, vigilia di Natale, mi chiamarono: ‘Lei ha una leucemia mieloide, non si muova, ci vediamo il 27 per iniziare le cure’», ha raccontato tempo dopo ai microfoni de La Repubblica.

Riuscire a sconfiggere la malattia, tuttavia, non è stato facile per Signorini che ha dovuto affrontare anche delle cure pesantissime come la chemioterapia. “Ho dovuto affrontare la chemioterapia incrociando le dita senza sapere cosa sarebbe stato di me. Mentre ero lì con l’ago nel braccio mi sono ripromesso che se ce l’avessi fatta avrei cambiato la mia vita. E la mia vita è cambiata“, ha detto Signorini ricordando quel periodo.

La malattia gli ha ha così fato la forza di cambiare la sua vita e affrontare tutto con il sorriso.