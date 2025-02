Grande Fratello contro Sanremo 2025, Signorini: “Abbiamo risposto ad un bisogno dell’azienda. Consapevoli che faremo un dato insignificante”

Ospite di ‘Casa Chi’, dedicato all’edizione 2025 del ‘Festival di Sanremo‘, Alfonso Signorini, per la prima volta, ha commentato la decisione di Mediaset di schierare, questa sera, giovedì 13 febbraio 2025, un nuovo appuntamento con il prime time del ‘Grande Fratello‘. Il presentatore del reality di Canale 5 ha analizzato, in maniera lucida, lo scenario di una serata assai difficile contro un Festival da record:

“Se è un’operazione kamikaze? Molti me lo dicono, ‘ma sei pazzo?’. Intanto niente va contro niente, andare contro una istituzione, una realtà come quella del Festival di Sanremo sarebbe folle. Quindi non è che noi andiamo contro il Festival di Sanremo, saremo pazzi. Il Festival di Sanremo macina i suoi dati, macina un pubblico sterminato, saremmo come Davide e Golia, ma non esiste, e saremmo davvero kamikaze.

No, è un’operazione diversa. Intanto abbiamo risposto a un bisogno dell’azienda. Se l’azienda ci ha chiesto di andare in onda, secondo me è giusto, perché lavoriamo per Mediaset, assecondare la richiesta di un’azienda, che è una richiesta editoriale e una richiesta commerciale. Quindi è giusto doverlo fare, indipendentemente dai dati di ascolto. Siamo assolutamente consapevoli che rischiamo tantissimo ad andare in onda, che faremo un dato insignificante rispetto… e un dato che tra l’altro ci abbasserà anche la media di share del programma, perché anche questo va detto.

Però se l’azienda ce lo chiede è perché l’azienda è certa del prodotto. Quindi io sono molto contento di doverlo fare. Non vado contro il festival, perché anzi me lo registro e me lo guardo poi a casa mia. Nessuno va contro. È semplicemente poter offrire al pubblico, che comunque è affezionato a questo programma, una scelta tra più cose. Noi al Grande Fratello abbiamo uno zoccolo duro che ci segue ogni settimana, che segue questo appuntamento con fedeltà. Ed è giusto che chi, magari tra una canzone e l’altra, voglia avere la possibilità di cambiare contenuti, possa farlo. Quindi io ho abbracciato questo con grande entusiasmo. Non con lo spirito del martire, perché non ce l’ho“.

Foto | Per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset