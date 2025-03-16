Ancora tre puntate e poi si chiude questa tribolata -sopratutto in questo ultimo periodo- serie del Grande fratello. Un’edizione che si chiude con un calo di circa un punto e mezzo di share rispetto allo scorso anno, questo dovuto sia ad un cast che non ha fatto breccia nell’altro pubblico, quello cioè che non è fan accanito di questo reality e che consente al programma di toccare il 20%. Ma anche per colpa di un prime time di Canale 5 oggettivamente più debole, dovuto anche alla difficoltà di Striscia la notizia di controbattere il grande successo dell’Affari tuoi targato Stefano De Martino.

Il Grande fratello 2024-2025 chiude con la finale del 31 marzo

L’edizione 2024-2025 del Grande fratello si chiude, come noto, con la sua finale lunedì 31 marzo 2025 in prime time su Canale 5, quando Alfonso Signorini decreterà la vincitrice/ il vincitore di questa edizione del primo e più popolare reality show della televisione italiana. Un’edizione che nelle ultime ore ha avuto al centro delle polemiche alcune dichiarazioni del suo conduttore ed autore Alfonso Signorini raccolte da Valerio Staffelli durante la consueta consegna del Tapiro per Striscia la notizia.

Le polemiche dopo la consegna del Tapiro ad Alfonso Signorini

Dichiarazioni per altro che replicano sostanzialmente temi ed opinioni del conduttore del GF già specificati da lui stesso sia sui social che in diretta durante il prime time del popolare programma prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy. Dichiarazioni poi meglio specificate dallo stesso Signorini, questo per renderle più chiare. Per altro, a questo proposito, visti i temi trattati, sarebbe interessante che Staffelli sentisse prossimamente il capo progetto da anni del programma, ovvero quello che potremmo chiamare davvero il “Grande fratello“, Andrea Palazzo. Sarebbe interessante sentire anche la sua di “campana”.

La finale del GF il 31 marzo e la partenza di The Couple la settimana dopo

Detto questo, la finale del Grande fratello andrà in onda lunedì 31 marzo e quella sarà l’ultima puntata del programma. Non ci sarà nessuna festa il lunedì successivo, come paventato in rete negli ultimi giorni. Il lunedì successivo, ovvero il 7 di aprile, partirà regolarmente l’esperimento televisivo di The Couple, condotto dalla bella e brava Ilary Blasi e di cui TvBlog vi ha già dato alcune anticipazioni sul cast, in costruzione.

Le ultime notizie sul cast di The Couple ed il montepremi finale

Su The Couple possiamo ora aggiungere che la formazione del cast, opinionisti compresi, è ancora in alto mare. Al momento paiono confermate le sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta e Jasmine Carrisi, la figlia di Albano. Ma la vera novità è che, essendo un game, il montepremi in palio, secondo alcune voci che circolano, pare essere di un milione di euro. Scelta un po’ discutibile visti i tempi che viviamo, qualora fosse vera, ma pare fortemente voluta nella speranza di convincere i Vip giusti, che però sembra fatichino comunque ad arrivare.