Durante la giornata di oggi, venerdì 14 marzo, è da segnalare la marcia indietro di Alfonso Signorini in merito alle dichiarazioni concesse a Striscia la Notizia, andate in onda nella puntata di ieri del tg satirico di Canale 5.

Sui propri profili social, Signorini, in breve, ha adottato la linea del suo gruppo di lavoro, dichiarando che i comportamenti messi in atto da Lorenzo Spolverato in quest’edizione del GF non sono considerabili da squalifica:

Ci tengo a precisare alcune cose che ho detto a Striscia la Notizia. Sono stato colto di sorpresa e, riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero. Il Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all’interno della Casa che nel televoto. Regole che Endemol Shine Italy, che produce il programma, sottopone a rigorosi controlli. Io firmo il programma come autore e, al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi un’eliminazione. Se così fosse stato, sarebbero stati presi provvedimenti. D’altronde un reality è un reality. Ritengo quindi importante ribadire che ogni decisione segue un processo chiaro e trasparente, nell’interesse del gioco e del pubblico.

Grande Fratello, scontro interno su Lorenzo. Signorini: “L’avrei buttato fuori ma il gruppo di lavoro non vuole”

La linea morbida (sempre se davvero ci sia stata…) adottata da Mediaset nei riguardi del Grande Fratello, sostanzialmente, non si è vista in quest’edizione numero 18 che sta volgendo (fortunatamente) al termine.

Questo GF è stato caratterizzato dalla presenza come concorrente di Lorenzo Spolverato e, soprattutto, dai suoi discutibili comportamenti che hanno attirato l’attenzione del Codacons (“Questa condotta anti-educativa di questo soggetto, tale Spolverato Lorenzo, che ne sta facendo di tutti i colori. Più soggetti e persone della materia riferiscono che ha più volte bestemmiato. Poi ha preso a cazzotti muri, porte, dice parolacce forti a chiunque. Mi chiedo perché non sia stato espulso”, dichiarazioni di Vincenzo Rienzi a Studio 100) e anche di programmi Rai come UnoMattina in Famiglia, nella rubrica di Gianni Ippoliti (“Arrivano segnalazioni su episodi di bullismo, di violenza, di bestemmie e di parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello e questo concorrente rimane ancora in trasmissione”).

Anche l’ultimo episodio, che ha visto Spolverato saltare sul letto di Stefania Orlando con tutte le scarpe, è stato ridimensionato durante la puntata del GF di stasera, giovedì 13 marzo. È legittimo quanto semplice pensare che è interesse della trasmissione non rinunciare alla sua presenza.

Alfonso Signorini, quindi, ha ricevuto un Tapiro D’Oro da Striscia la Notizia e la frattura tra chi mette la faccia al GF e il suo gruppo di lavoro è palese, considerate le parole del conduttore che ha sostanzialmente dichiarato che, se fosse dipeso solo da lui, Spolverato sarebbe già fuori:

Sulla bestemmia, ti posso garantire che non ha bestemmiato. Altri concorrenti sono andati via anche per meno? Sì, certo. Che Lorenzo rimanga per il bene del prodotto? Può anche essere, non mi stupirei di questo. Fosse stato per me, io Lorenzo l’avrei già squalificato ma non sono il GF. Il GF è più buono di me ed è lì dentro. Fosse stato per me, un calcio nel sedere e via. Se io dico “Buttiamolo fuori” e mi viene detto “Lasciamolo dentro”, che devo fare… Chi me l’ha detto? Il gruppo di lavoro. Lorenzo è uno che funziona. Sono consapevole di tutto e mi dispiace molto.

Signorini ha anche parlato del controverso ripescaggio di concorrenti eliminati o ritirati che ha causato l’ira di telespettatori che hanno speso soldi al televoto:

Io avrei sbattuto fuori tutte e tre (riferimento a Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, ndr) ma io non sono il GF. Se l’azienda, il GF decide di reintegrare le concorrenti tramite un televoto…

A questo punto, Signorini ha parlato anche dell’oggettivo problema dei fandom tossici: