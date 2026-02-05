Alessio Pili torna al centro di Uomini e Donne, diviso tra nuove conoscenze e legami del passato.

Alessio Pili al trono over accanto all’ex suocero: la storia d’amore con la figlia di Mario Lenti, cosa fa lei oggi e perchè è finita

Da anni osservatore attento più che protagonista, Alessio Pili è tornato sotto i riflettori di Uomini e Donne, pronto a conquistare la scena che per tanto tempo aveva guardato dall’ombra.

Tra iniziali comparsate fugaci in trasmissione, spesso più in veste di opinionista, e una vita sentimentale televisivamente piatta, questa edizione lo ha visto al centro dell’attenzione, con tutti gli occhi puntati addosso.

Romano, 45 anni, trasferitosi a Torino, dove lavora come procuratore sportivo, Alessio non è mai stato sposato e non ha figli. La sua missione a Uomini e Donne è stata chiara fin dall’inizio: trovare l’amore. Un percorso, tuttavia, costellato di ostacoli. Prima con Barbara De Santi, poi con l’ex dama Cristina Tenuta, in passato i suoi tentativi non erano mai andati oltre qualche scambio acceso e una serie di incontri senza sbocco.

La scintilla con Rosanna… e il fantasma di Giuseppe

Negli ultimi giorni, nessuno nel trono over ha fatto parlare di sé come Alessio e Rosanna Siino. L’avvocatessa siciliana ha tentato di conquistare il cuore del cavaliere torinese, e per un momento sembrava esserci riuscita. Ma a complicare le cose c’è stato un ostacolo preciso: l’amicizia con l’ex cavaliere Giuseppe Madonia, oggi fuori dal programma e felicemente fidanzato.

Alessio ha spiegato di sentirsi vincolato da un principio morale: Giuseppe era stato il compagno di Rosanna, e questo ha frenato qualsiasi passo affrettato. L’equilibrio ha tenuto, almeno per un po’, aggiungendo un ingrediente di tensione a quello che avrebbe potuto essere il capitolo decisivo della loro conoscenza.

L’ultima puntata, infatti, ha mostrato tutta la “drammaticità” della situazione: Rosanna, visibilmente scossa, ha lasciato lo studio in lacrime dopo le confessioni di Alessio, che ha ammesso di non riuscire a lasciarsi andare completamente, raccontando anche di essersi sentito al telefono con Giuseppe pochi giorni prima del loro incontro.

La storia con Claudia e il ritorno in studioForse non tutti sanno che il percorso sentimentale di Alessio era stato segnato da una precedente esperienza: a febbraio 2024 aveva lasciato il programma per approfondire una conoscenza lontano dalle telecamere.

La storia era con Claudia, figlia di Mario Lenti, uno dei cavalieri più discussi e corteggiati dalle dame “over over”. Per quasi un anno, Alessio era sparito dalla scena televisiva. Dopo un po’, però, Alessio e Claudia hanno deciso di chiudere la relazione. Come lui stesso aveva chiarito in una passata intervista, alla base della separazione non c’era alcun tradimento, ma la difficoltà nel gestire una storia a distanza. Oggi, con un curioso gioco del destino, il cavaliere si è ritrovato di nuovo in studio, seduto proprio accanto a colui che un tempo era stato suo suocero.

Cosa fa oggi Claudia Lenti

Claudia ha lasciato il mondo della televisione alle spalle e vive la sua vita lontano dai riflettori, pur restando molto seguita su Instagram. Sul suo profilo condivide scorci della quotidianità, e di recente ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore con dolci foto e romantiche didascalie che hanno conquistato i suoi follower.