Uomini e Donne, cosa è stato scoperto sul cavaliere Giuseppe

Giuseppe è tra i protagonisti dell’ultima edizione del trono over di Uomini e Donne, cavaliere che si è distinto per aver corteggiato diverse dame. Dopo varie frequentazioni, nessuna convincente, tanto che è stato più volte criticato anche da Tina e Gianni Sperti, Giuseppe Madonia si è dichiarato a Rosanna, sembrava molto preso dalla dama. Quest’ultima prima della fine del programma gli ha detto si, ma la relazione, non ha avuto una lunga durata. I due si sono lasciati solo dopo qualche settimana e questo ha auspicato la possibilità di rivederli entrambi in studio a Settembre.

Il cavaliere è però finito al centro del gossip a causa di un presunto flirt. E’ stato infatti paparazzato a passeggio mano nella mano con una bellissima donna dai capelli neri. I due sono apparsi molto in confidenza e i rumors hanno travolto il cavaliere, che inizialmente ha evitato di commentare. Il rumors ha così escluso la possibilità di un ritorno di Giuseppe a Uomini e Donne nella prossima stagione: un’occasione che il cavaliere potrebbe perdere.

Oggi emergono nuovi dettagli su Madonia, è stata infatti fatta una scoperta inattesa che rimette in discussione il suo futuro sentimentale, ma soprattutto televisivo. Nei giorni scorsi è stata infatti chiarezza sull’identità della potenziale neo fiamma del cavaliere, la verità è ben diversa da quella che è stata immaginata e rivela ulteriori dettagli su Giuseppe e sulla sua vita privata lontano dai riflettori. Ecco che cosa è emerso sul discusso cavaliere.

Trono over, Giuseppe ha un nuovo amore? Ecco chi è la donna misteriosa

L’idea che Giuseppe, dopo al fine della storia con Rosanna, si fosse gettato tra le braccia di un’altra donna non ha convinto i fans del trono over di Uomini e Donne. In molti hanno creduto ai sentimenti del cavaliere per Rosanna, e anche se la storia non ha avuto un lieto fine è evidente che i due erano sinceri nel momento che si sono scelti. Di conseguenza Giuseppe non poteva aver trovato subito dopo la rottura un nuovo amore.

Dopo tanti rumors è stata rivelata l’identità della donna misteriosa, che non è altro che la sorella dell’ex cavaliere. La notizia ha così messo a tacere ogni possibile pettegolezzo: Giuseppe è ancora single e a quanto pare, per ora, non è alla ricerca di un nuovo amore. Inoltre è possibile che a Settembre torni a Uomini e Donne per raccontare cosa è successo con Rosanna, e non è escluso che i due si diano una seconda possibilità.

Giuseppe e Rosanna perché si sono lasciati

Giuseppe e Rosanna hanno lasciato Uomini e Donne insieme, certi di poter vivere una storia importante. Nonostante qualche esitazione inziale hanno capito di avere molte cose in comune e hanno deciso di darsi una possibilità. Eppure dopo solo dopo poche settimane i due si sono detti addio.

Non hanno spiegato i motivi del distacco, e hanno evitato di finire al centro delle polemiche sui social. Per il momento hanno scelto il silenzio, ma con molta probabilità entrambi saranno presenti alla prima registrazione di Uomini e Donne, che come di consueto si terrà a fine Agosto. In studio riveleranno i motivi dell’addio.