Viva Rai2…Viva Sanremo!, Alessia Marcuzzi ospite fissa di Fiorello per il Festival

Alessia Marcuzzi a Sanremo 2023? Non proprio, ma grazie a Fiorello sarà molto vicina a quello che accadrà da martedì sulla riviera ligure. Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, la Marcuzzi ha infatti annunciato che mentre entra in treno per arrivare a Milano è stata raggiunta da una telefonata di Fiorello, che l’ha invitata a prendere parte a Viva Rai2…Viva Sanremo!, l’appuntamento annunciato lo scorso venerdì al Tg1, che vedrà impegnati Fiorello e i suoi compagni di viaggio di Viva Rai2 in una sorta di DopoFestival che andrà in onda eccezionalmente su Rai1.

“Non so cosa farò” ha messo le mani avanti Alessia Marcuzzi, che ha anche detto di non sapere se sabato sera raggiungeranno a Sanremo Amadeus. Per lei il compito sarà quello di commentare i look delle serate del Festival e per farlo potrebbe avere una postazione speciale sul terrazzino del glass studio di via Asiago.

Con questa avventura a Viva Rai2…Viva Sanremo! Alessia Marcuzzi non solo si avvicina al Festival a cui tanti fan l’hanno accostata nelle scorse settimane mentre si attendeva l’annuncio da parte di Amadeus delle co-conduttrici delle cinque serate, ma anche all’ultima esperienza avuta in Rai prima del passaggio ventennale a Mediaset.

Nel 2000 fu, infatti, insieme a Fabio Fazio, allora conduttore del Festival, alla conduzione del DopoFestival, con i Fichi d’India e Teo Teocoli. Caso vuole che l’annuncio del ritorno di Alessia Marcuzzi al Festival, seppure indiretto e mediato da via Asiago e dal programma di Fiorello, sia avvenuto nel Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con cui la Marcuzzi condivise quell’unica – per ora- esperienza sanremese.

E tornando alla domanda di Fazio: la compagnia di Viva Rai2…Viva Sanremo! arriverà sabato sera nella città dei fiori? Sarebbe il primo Festival di Amadeus senza Fiorello: e se tutta l’operazione di portare Viva Rai2 nella notte fosse finalizzata a permettere di avere per la finale Fiorello a Sanremo?