Non solo Rai: Alessandro Cattelan sarebbe in trattative con Netflix per la realizzazione di una serie tv dal contenuto ancora misterioso.

A realizzare la serie sarebbe la Fremantle, la stessa casa di produzione di X Factor e di E poi c’è Cattelan ai tempi di Sky ma anche per Da grande, il nuovo programma che il conduttore dovrebbe proporre in due prime serate a maggio su Rai1 e che sarà dedicato agli over40.

Addirittura durante una delle conferenze del Festival di Sanremo 2021 eè stato chiesto al direttore di Rai1 Stefano Coletta se lo stesso Cattelan sarebbe diventato il conduttore della prossima edizione. Coletta ha dichiarato:

“Nessuna considerazione riguardo il festival di Sanremo per Cattelan. Stiamo ragionando su un possibile evento, ma mai parlato di Sanremo. Sui volti della tv generalista, penso che il ringiovanimento delle facce e dei linguaggi debbano arrivare gradualmente”.

Alessandro Cattelan ha condotto X Factor per dieci edizioni, dal 2011 al 2020, dopo anni da veejay per Viva (poi All Music, Mtv e una parentesi biennale al fianco di Simona Ventura a Quelli che il calcio. In una delle puntate del talent show aveva dovuto assentarsi in quanto positivo al Covid, facendosi sostituire dalla conduttrice dell’Hot Factor, Daniela Collu.

Questo fu il suo discorso di commiato dal programma in onda su Sky Uno lo scorso dicembre:

“Questa è stata la mia ultima puntata di X Factor. Questi ultimi 10 anni sono stati un viaggio molto bello. Sapendo che questa sarebbe stata la mia ultima puntata, quest’ultima settimana è stata strana: i giorni erano pagine di un libro bellissimo che stava arrivando alla fine e che sono contento di aver finito”.

Una volta lasciata la televisione satellitare di Rupert Murdoch, Alessandro Cattelan è diventato dunque uno dei pezzi pregiati del mercato televisivo. Nel suo futuro non solo l’approdo in Rai ma anche una serie tv con il servizio on demand Netflix.

Foto: account Instagram Alessandro Cattelan