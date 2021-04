Seconda apparizione stagionale per Alessandro Cattelan a È sempre mezzogiorno. Il conduttore si è collegato in diretta con il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici per promuovere il tema della salvaguardia del pianeta nella Giornata mondiale della Terra. Lo ha fatto sponsorizzando l’auto elettrica (ben inquadrata) con la quale si sta spostando sul territorio nostrano.

Una vera e propria pillola branded content, che Cattelan sta proponendo anche all’interno della lunga maratona dedicata da Rai Play all’Earth Day, durante la quale si stanno alternando volti tv come Marco Liorni, Francesca Fialdini, Pino Strabioli, Paola Saluzzi, Carolina Rey, Marco Frittella, Barbara Capponi, Mario Tozzi, Alessandro Antinelli, Marino Bartoletti e Marcello Masi.

Alessandro Cattelan era stato ospite (in collegamento Skype) di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno a gennaio scorso. In quella occasione, come accaduto anche oggi, non ci sono stati riferimenti espliciti al sempre più certo approdo in Rai dell’ormai ex conduttore di X Factor.

Il futuro televisivo di Cattelan, infatti, sembra legato a quello del servizio pubblico, considerando che, come anticipato da TvBlog, a settembre 2021 dovrebbe andare in onda su Rai1 un nuovo programma dal titolo Da grande.

Al momento, evidentemente, Cattelan sceglie di tenere un profilo basso in attesa che venga ufficializzato il suo passaggio in Rai. Intervistato recentemente su Discovery, Cattelan si era espresso così rispetto al fatto di non aver ancora raggiunto un livello “generalista” di popolarità: