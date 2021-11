I 4 Ristoranti di Alessandro Borghese sono pronti a riaprire i battenti: la nuova stagione del format (modello) di Banijay Italia debutta su Sky Uno il prossimo 5 dicembre e resta sul canale generalista del bouquet (non solo) satellitare per sei settimane. A vedere il promo in anteprima della nuova stagione, il format non cambia e, come ormai diciamo da tempo, meglio così perché un programma ben fatto per meccanismo, tono, racconto non merita di essere modificato per il solo gusto di fare qualcosa di ‘diverso’: il rischio di peggiorare una cosa che funziona è fin troppo alto.

Siamo all’ottava edizione di 4 Ristoranti. produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia: dopo aver debuttato nella primavera del 2015, il programma ha proposto edizioni prevalentemente invernali e anche un paio di ‘versioni estive’, con un andamento di numero di appuntamenti per stagione un po’ variabile. Il primo test ha visto 6 puntate, salite subito a 10 nelle edizioni successive, poi riscese a 8 e 6 per le versioni estive e balzate addirittura 14 nelle edizioni 2019 e 2020. Il Covid ha poi congelato un po’ tutto, ma le norme di sicurezza previste per il settore delle produzioni cine-tv, insieme alle piccole modifiche di formato come l’abbandono del van per la ‘raccolta’ dei concorrenti, hanno permesso una ripresa delle registrazioni, che già nel gennaio 2021 hanno permesso un assaggio di nuova edizione di sole 4 ma preziosissime puntate.

Adesso arrivano altre 6 puntate, in onda la domenica in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Qualche anticipazione sulle sue nuove tappe era arrivata nel corso degli ultimi mesi grazie ai suoi post social. Nel frattempo lo chef è impegnato anche con un altro, e nuovo, programma, Game of talents: ma con buona pace della diversificazione del suo ‘portfolio’ televisivo, come i ribalta i risultati lui in tv non c’è nessuno…