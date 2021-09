Un addio che lascia l’amaro in bocca parrebbe almeno dalle parole che ha utilizzato il diretto interessato per raccontarlo tramite un post Instagram: Alessandro Alciato, storico bordocampista di Sky Sport, lascia l’azienda dopo 17 anni di lavoro. A comunicarlo, come già detto, è lui stesso, che nella giornata di ieri ha affidato a queste parole il proprio messaggio:

Lascio Sky, dopo 17 anni. Oggi è stato il mio ultimo giorno. È difficile prendere sonno perché inizia una rincorsa contro il tempo, non quello che verrà, ma il tempo che è stato. Attimi da mettere in fila nella memoria, con delicatezza. Rimanere svegli significa avere più tempo a disposizione per pescare flash dentro di sé, all’improvviso. Luci di passaggio. Non è stato lavoro, è stata vita. Meravigliosa, intensa. Bella.

Dopo aver raccontato dei soprannomi datigli dai colleghi durante questi anni, Alciato passa poi a parlare dei direttori avuti lungo questo periodo di lavoro. Si parte da Giovanni Bruno e si arriva a Giuseppe De Bellis: in mezzo Massimo Corcione, Fiorenzo Pompei, Fabio Guadagnini, Fabio Caressa e Matteo Marani. L’ultimo ad essere citato, ovvero Giuseppe De Bellis, non rappresenta però l’ultimo direttore avuto da Alessandro Alciato, che negli ultimi anni è stato diretto da Federico Ferri.

Ferri non è citato da Alciato, ma non gli viene risparmiata indirettamente una stoccata:

Sono stati loro i miei Direttori (si riferisce a quelli sopracitati, ndr). Nelle riunioni e nelle chat di lavoro parlavano di concetti altissimi, non di Sabrina Salerno.

Un riferimento velenoso, che trova poi spazio ancora nel finale del post:

Grazie a tutti i colleghi (un onore e un privilegio incontrarvi) per le telefonate e i messaggi di queste ore. Solo una persona non si è fatta viva, quindi la media è quasi perfetta.

“Arrivederci Sky, grazie di tutto. Di cuore” conclude. Alessandro Alciato si inserisce a quella che ormai è una lunga lista di volti noti e storici che hanno lasciato Sky nell’ultima estate: Marco Cattaneo, Riccardo Trevisani e Lele Adani. A Sky Alciato lascia la moglie Eleonora Cottarelli, anche lei giornalista sportiva: i due si sono conosciuti proprio nella redazione di Sky Sport 24.