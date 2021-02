L’avventura di Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip 5, come ricordiamo perfettamente, è stata breve quanto movimentata.

La popolare conduttrice e giornalista, infatti, dopo aver rischiato subito la squalifica a causa di una battuta goliardica contenente un termine razzista, ha attirato a sé l’attenzione dei media a causa di una serie di dichiarazioni riguardanti altri personaggi noti come Maria De Filippi, Adriano Aragozzini e Laura Pausini.

Le conseguenze delle pesanti illazioni che la D’Eusanio ha riservato all’indirizzo di Paolo Carta, il musicista e compagno di Laura Pausini, sono state le seguenti: un’azione legale, annunciata ufficialmente dalla coppia tramite un comunicato, i comunicati con i quali Mediaset ed Endemol si sono dissociati dalle precitate dichiarazioni e la squalifica dal gioco seduta stante di Alda D’Eusanio, senza attendere la puntata serale, durante la quale, per la cronaca, la vicenda fu liquidata celermente.

Dopo un periodo di silenzio, Alda D’Eusanio tramite i social ha condiviso una lettera di scuse pubbliche indirizzata a Laura Pausini.

Di seguito, quindi, trovate il messaggio che la D’Eusanio ha spedito privatamente alla cantante, recentemente nominata ai Golden Globes con il singolo Io sì (Seen), e che, ora, ha deciso di rendere pubblico:

Cara Laura,

non so se questo sia il tuo telefono ma non posso fare trascorrere un altro minuto senza chiederti scusa.

Scusa per averti recato un dolore.

Scusa per avere creato tensione.

Scusa per avere offeso tuo marito.

Scusa per aver dato eco ad una chiacchiera cattiva che, per prima, aveva turbato e angosciato me. Sono contenta di sapere che la vostra è una coppia innamorata e serena. E che la vostra famiglia vive nell’affetto.

Quello che è accaduto mi dà un grande dolore e per questo continuerò a chiedervi sempre perdono.

Chiedo scusa anche per questo tu confidenziale che mi nasce dall’affetto e familiarità che con il tuo modo di essere, con la tua semplicità e spontaneità mi hai sempre trasmesso.

Vorrei dirti molto di più

ma credi che la sofferenza che hai provato tu nel sentire le mie parole, la provo io solo nel pensare di averle dette.

Umilmente ti saluto.

Alda D’Eusanio