Siamo a fine maggio 2022 e, dando un’occhiata alle classifiche degli album e dei singoli, sono subito due i dettagli che emergono, senza ombra di dubbio: il grande successo dell’ultima edizione di Sanremo e il riscontro inferiore, rispetto al 2021, dei cantanti di Amici.

Partiamo dagli album con una doverosa premessa: gli Ep dei finalisti devono ancora uscire (quello di Sissi è stato rilasciato oggi, 27 maggio) mentre quelli di Luigi, Albe e Alex saranno rilasciati nelle prossime settimane. E’ stato pubblicato, invece, il primo disco di LDA, fuori da due settimane. L’esordio lo ha visto debuttare in terza posizione nella chart album mentre, sette giorni dopo, il cantante vede abbandonare la top ten e scivolare in undicesima posizione, nonostante lo sperato traino dell’ultimo singolo, Bandana. Un anno fa, a conquistare i piani alti, erano Sangiovanni, Aka 7even e anche Deddy, con i loro brani. Il riscontro ottenuto, almeno a livello di vendite, è decisamente inferiore, ad oggi. Ancora regge, invece, proprio Sangiovanni con il suo ultimo lavoro, Cadere volare. Dopo sette settimane, attualmente è al nono posto. Un buon risultato, anche dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “Farfalle“. E c’era anche Aka 7even sul palco del Teatro Ariston, con la sua “Perfetta così“.

Tra gli album, in ambito Sanremese, è innegabile l’ottima tenuta dell’ultimo disco di Irama, “Il giorno in cui ho smesso di pensare”: alla numero 7 dopo 13 settimane dalla pubblicazione. Alla 44 troviamo un’altra protagonista del Festiva, Elisa, con il doppio lavoro, Back to the future/Ritorno al futuro.

Passiamo ora ai singoli. Alla 6 ecco Brividi di Mahmood e Blanco, vincitore di Sanremo 2022 e rappresentanti dell’Italia all’Eurovision Song Contest. Ottimo Sangiovanni che resiste alla 8 dopo ben 17 settimane dal rilascio, con Farfalle. Benissimo anche il tormentone di Dargen D’Amico, prossimo giudice di X Factor, con “Dove si balla alla 9. Subito dopo ecco un altro volto di Sanremo/X Factor, Rkomi con “Insuperabile“, alla 19. Seguono “Ciao ciao” de La rappresentante di Lista (21) e alla 33 l’intensa ballad di Irama, Ovunque sarai.

Per quanto riguarda Amici, dobbiamo scivolare alla 42 per trovare Luigi Strangis, il vincitore del programma, e primo volto del talent show in classifica tra i singoli. Come non pensare ai boom ottenuti con Malibu e Loca nel 2021, da Sangiovanni e Aka 7even?

Solo alla 55, Bandana, la hit estiva di LDA. Per intenderci, alla 59 -visto che l’abbiamo appena accennato- oggi troviamo ancora “Malibu” di Sangiovanni…