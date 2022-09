Alberto de Pisis è uno dei concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 7‘. Ha fatto il proprio ingresso durante la prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda lunedì 19 settembre 2022.

Ha 32 anni, è nato a Milano, è un influencer e nella vita lavora nel settore delle comunicazioni. Nel 2018 il suo nome è sulla bocca di tutti per esser stato l’ex fidanzato di Taylor Mega (anche lei ex concorrente del Grande Fratello VIP). Più volte è stato ospitato nei salotti di Barbara d’Urso per parlare di cronaca rosa.

Nella sua clip di presentazione Alberto si è presentato così: “Sarò sicuramente il concorrente più tagliente di questa edizione. Per tutti quelli che non mi conoscono, sono un’opinionista, esperto di moda e gossip. Non ho uno di quei caratteri facili facili, non che m’interessi, ma di me dicono che sono un rompiballe. Ed è vero“.

Molti gli amici vip: “Sono loro che cercano me, non io a loro“.

C’è chi lo ha paragonato ad uno dei vincitori del GF VIP, Tommaso Zorzi. Il suo modo di porsi sembrerebbe avvicinarlo alle caratteristiche dell’influencer (oggi conduttore): “E’ un mio amico, gli voglio molto bene. Ma le differenze le scoprirete”

Ad ora Alberto è single: “Ho un’idea tutta mia sul concetto di amore: non ci sono schemi. Mi innamoro della persona, a prescindere dal sesso e dalla sua sessualità” e cita la sua storia con Taylor Mega: “E’ successo cinque anni fa, eravamo sicuramente molto legati sentimentalmente e sessualmente. Eravamo una coppia“.

Nella casa vuole dimostrare di essere una persona dal carattere determinato e ironizza: “Se vi aspettate che io parli male di qualcuno vi sbagliate di grosso. Io queste cose non le faccio mai…”

Su Instagram è seguito da più di 40mila followers, il suo nick è @alberto_depisis