Alberto Angela ha annunciato via social l’imminente ritorno in tv con un nuovo ciclo di Meraviglie, il suo viaggio alla scoperta dei siti Unesco in onda nella prima serata di Rai 1 da mercoledì 28 dicembre. Un’edizione che non modifica il suo impianto, ma che per la prima volta travalica i confini nazionali per far conoscere al pubblico italiano – e non solo – anche le bellezze del Patrimonio Mondiale dell’Umanità in giro per il mondo. Non solo Italia, dunque: un modo per ampliare la conoscenza dei connazionali, ma nello stesso tempo per essere ancora più appetibile per i mercati tv internazionali, già innamorati – e soprattutto acquirenti – delle produzioni firmate da Alberto Angela.

Come lo scorso anno, a fare da ‘traino’ alla nuova edizione di Meraviglie c’è lo speciale appuntamento di Natale con Stanotte a…. Se a Natale 2021 – ancora stretto nelle morse della pandemia – ci ha guidato nelle suggestive strade di Napoli, questa volta Alberto Angela ci conduce tra le vie di Milano, decisamente misconosciuta ai più e ricca di fascino. La sera del 25 dicembre 2022, dunque, tutti pronti per Stanotte… a Milano. Da non perdere.

Ancora da definire, invece, la puntata speciale di Ulisse con Alberto Angela dedicata al papà Piero, scomparso lo scorso 13 agosto. Anche questo sarà un viaggio in perfetto stile Angela alla riscoperta di una carriera 70ennale trascorsa in Rai, passando dalla cronaca dei Tg agli approfondimenti scientifici che sono stati il ‘marchio di fabbrica’. Ma c’è anche la carriera, amata, di musicista e quel tocco di vita privata che si è manifestata al grande pubblico con quella signorilità, quella ricchezza d’animo, quella curiosità che è stata per tanti uno sprone alla conoscenza. Piero Angela è stato Ulisse per più di una generazione: è stato colui che ha attraversato le colonne d’Ercole per chi ha avuto la tv come principale strumento di conoscenza, è stata la vera guida nella divulgazione tv – e non solo – e ci ha ricordato fino all’ultimo – e anche dopo la sua scomparsa con Prepararsi al futuro – che “fatti non fummo a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza“. La sua lettera di addio ne è la testimonianza.

Sarà una serata difficile da seguire in tv a occhi asciutti, ma siamo certi che sarà indimenticabile.

Veniamo, però, alla nuova stagione di Meraviglie – La penisola dei tesori.

Quando va in onda Meraviglie?

Le puntate di Meraviglie 2023 dovrebbero andare in onda nella prima serata del mercoledì a partire dal 28 dicembre 2022.

Quante puntate per Meraviglie 2023?

Siamo arrivati alla quinta edizione di Meraviglie – La penisola dei tesori: anche quest’anno dovrebbero esserci quattro puntate, che peraltro dovrebbero andare in onda nelle stesse date dello scorso anno, ovvero 28 dicembre 2022, 4 gennaio, 11 gennaio e 18 gennaio 2023. L’anno scorso, però, andarono in onda di martedì e non di mercoledì come in questa edizione.

Meraviglie 2023, le tappe di Alberto Angela

Non sono ancora state annunciate le tappe di questa quinta edizione di Meraviglie, ma di certo un indizio c’è stato dato dallo stesso Alberto, immortalatosi nella Plaza de España di Siviglia.

Dove rivedere Alberto Angela?

Potete rivedere Alberto Angela e tutte le puntate di Meraviglie, nonché dei suoi vari programmi tv, su RaiPlay.