Ieri sera Ballando con le Stelle ha servito il colpo di scena sul finale. Mentre tutto stava portando allo spareggio finale fra Fabio Galante e Memo Remigi, Al Bano è intervenuto – stupendo almeno i telespettatori – annunciando la propria intenzione di ritararsi dalla gara per permettere alla propria maestra Oxana Lebedew di recuperare dall’infortunio che ha accusato durante le prove precedenti la prima puntata.

All’epoca Al Bano decise di non cambiare partner, possibilità che gli venne offerta da Milly Carlucci. Ieri sera, al termine della terza puntata di Ballando con le Stelle, il cantante ha deciso così di ritirarsi dal programma, con la possibilità di rientrare in gara nel corso del prossime puntate, probabilmente grazie a un ripescaggio (al quale parteciperà anche Mietta, che teoricamente non dovrebbe essere presente neanche settimana?).

Ovviamente la tempistica con la quale Al Bano ha annunciato il ritiro non è stata “casuale”, ma legata all’esigenza dello show che non avrebbe potuto reggersi se la notizia fosse stata data ad esempio all’inizio di puntata (un caso analogo, ma non uguale, accadde lo scorso anno con Elisa Isoardi: ricordate?). Una normale scelta autoriale, nulla di strano insomma, ma i sospetti sui social sono iniziati subito a circolare.

In molti hanno legato la decisione di Al Bano ad impegni con concerti che lo avrebbero visto impegnato nel mese di novembre. Intervenuto oggi a Citofonare Rai 2, dove è stato il protagonista di puntata, il cantante ha così replicato alle accuse: