Gli occhi di ghiaccio di Akash Kumar in realtà sarebbero tutto fuorché di ghiaccio? E’ così che si potrebbe riassumere il giallo secondo la testimonianza arrivata alla redazione di Live non è la d’Urso e letta in un servizio dedicato al concorrente dell’Isola dei Famosi. A parlare è una donna, si chiama Veronica ed è di San Giovanni Ilarione, in provincia di Verona: “Lo stesso dove è cresciuto e ha vissuto Akash Kumar“.

Veronica puntualizza che il paese è abitato da 5000 anime, ed è per questo che Akash “Lo conoscono quasi tutti” e che per questo…

Se lo ricordano come il ragazzo dagli occhi “nero ebano”. Mia cognata è stata la parrucchiera di Akash quando era giovane e andava di moda per i ragazzi lisciarsi i capelli. Possiamo contare tantissime persone che lo conoscono per la sua personalità “accentrata”

Arrivati al dunque, la donna porta la sua verità, e non solo sua a quanto pare…

Tutti confermano che gli occhi sono ritoccati chirurgicamente. Abbiamo tantissimi testimoni, amici e conoscenti che sono cresciuti con lui. Mi sentivo di dirle questo (rivolto a Barbara d’Urso, ndr)

(QUI il video) La conduttrice in studio specifica subito che questa operazione è rischiosa ed è vietata nel nostro paese. L’attore Alex Belli, ospite in studio, dice la sua a proposito:

Io lo conosco e gli ho sempre dato un consiglio: devi dire qualcosa? Dilla. I suoi occhi sono belli, non so dire se c’è stato o no questa operazione, ma se non ci sono state controindicazioni perché non dirlo?

Ancora la totale verità non è venuta a galla. Dopo aver provato a tirare fuori la questione delle identità diverse in altri programmi, ma senza risultato, gli occhi di Akash sono diventati fonte dei dibattiti a Live non è la d’Urso. Si troverà una soluzione nella puntata di prima serata con Ilary Blasi o si assisterà all’ennesimo scontro con Tommaso Zorzi?