Domani, in occasione della Giornata nazionale dedicata alle vittime dell’epidemia di covid-19, Rai3 proporrà una puntata speciale di Agorà. In studio, come sempre, ci sarà Luisella Costamagna (e Senio Bonini che conduce il segmento extra, dalle 9.45), mentre, stando a quanto risulta a TvBlog, Marco Carrara per la prima volta sarà in esterna e per la precisione a Bergamo. Da qui, il giovane giornalista originario di Nembro, il comune più colpito dalla pandemia da coronavirus, sarà una sorta di Virgilio narratore tra i luoghi simbolo del dolore bergamasco. Con lui ospiti e storie significative di questi due anni. Sarebbe dovuto esserci il sindaco Giorgio Gori, ma l’ospitata è saltata in quanto il primo cittadino di Bergamo stamattina è risultato positivo al covid (ha un po’ di tosse e un leggero raffreddore, ma sta bene).

Per la cronaca, nei giorni scorsi su TvBlog vi abbiamo raccontato del probabile (ma non ancora certo) ritorno alla conduzione di Agorà nella prossima stagione di Monica Giandotti, che prenderebbe il posto di Luisella Costamagna.

La Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus si celebra ogni 18 marzo. Due anni fa, proprio in quella giornata, i camion dell’esercito partirono dalla città di Bergamo carichi delle bare dei defunti per portarle a cremare in altre città e altre regioni. Un’immagine drammatica che è rimasta impressa nella mente di tutti gli italiani e che non si potrà mai cancellare.

Molte saranno le iniziative legate alla giornata nazionale istituita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che coinvolgeranno i palinsesti televisivi. Per esempio, Retequattro sabato 19 marzo in prima serata trasmetterà Attraverso i muri: storie al tempo della Pandemia, docufilm che racconta due anni di Covid in Italia.